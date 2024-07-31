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台南直播主涉桃色糾紛遭綁勒贖 角頭「蝦米」二審認罪改判4年8月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

唐姓直播主2021年1月間涉桃色糾紛，遭綽號「蝦米」的角頭蔡秉逸等人半路攔截座車，將人載到安南區堂口凌虐且拍裸照，逼簽300萬本票，最後付出60萬才獲釋。一審蔡秉逸被判5年，不服上訴，二審他改認罪，今上午視訊宣判，改判4年8月，可上訴。

一審判決，蔡、林、劉及潘均犯擄人勒贖罪分處5年至4年2月，陳、徐及林犯私行拘禁罪分處10月至4月，另陳幫助私行拘禁罪處3月。

檢警調查， 林與陳女2020年10月間認識後交往，而唐姓直播主也認識陳女，並與她發生性行為。林得知告知蔡秉逸，蔡欲藉機向唐勒索金錢，兩人共謀對唐擄人勒贖。

2021年1月21日晚間7時29分許，林駕車載劉、陳至便利商店門口，將唐強拉上車，劉、陳兩人分別坐在唐的左右側並用手銬、腳鐐銬住，以連帽衣服帽子將唐矇眼，強擄至建一分期公司拘禁。徐、潘、陳、林、陳等人隨後到達建一分期公司。

唐被押進該處後遭令下跪。蔡持拖鞋搧打唐臉頰、陳以膠帶貼蒙唐的雙眼，由蔡、林及潘以拳打腳踢、電擊棒電擊、將菜刀刀刃放在唐手指上威脅斷指、以鐵鎚敲打腳部等方式，凌虐唐，致唐高度恐懼。

蔡、林要唐拿出300萬元處理，潘則拿出手槍及子彈，向唐恫嚇索款。唐只好向老闆等人借錢。由蔡、劉隔天，向唐的老闆收取現金10萬元後，同日下午另10萬元匯入唐的銀行帳戶。

陳知悉唐遭私行拘禁，仍同意出借安吉路鐵皮屋，蔡與潘、林、劉、陳將唐移至安吉路鐵皮屋內的視聽室沙發前下跪。蔡在該處教訓唐外，並命唐脫掉衣褲，由林持手機拍攝裸照。同日12時30分許再將唐押回建一分期公司等候王姓友人，王到達公司後同意交付40萬元，並與蔡約定23日在國道1號新營服務區廁所前交款。待蔡命唐簽立本票6張（金額各50萬元）作為賠償林的憑證。

1月23日0時30分許，林、劉、余等人共乘轎車，將唐載至超商，由唐提領友人匯入10萬元交給林，再由唐駕駛原停放在該超商店前車輛載劉、余搭載林，一同至新營服務區向王取款現金40萬元後釋放唐，行動自由遭剝奪約30小時，頭、 臉部、左手挫傷及雙腳均受傷。

一審認蔡秉逸犯擄人勒贖罪被判5年，不服上訴，二審他改認罪，人在台南監獄服刑，今上午視訊宣判，改判4年8月。圖／本報資料照
一審認蔡秉逸犯擄人勒贖罪被判5年，不服上訴，二審他改認罪，人在台南監獄服刑，今上午視訊宣判，改判4年8月。圖／本報資料照

直播主 老闆 裸照

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