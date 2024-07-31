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獨／高科大2教授爆學倫爭議 幫學生找槍手代筆論文涉貪汙罪法辦

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獨／高科大2教授爆學倫爭議 幫學生找槍手代筆論文涉貪汙罪法辦

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國立高雄科技大學爆發嚴重學倫案。該校教授唐惠欽、王嘉男被控收錢幫在職專班學生找槍手代寫論文，每件收費10至20萬元，橋頭地檢署日前指揮高雄市調查處搜索，唐、王兩人經複訊後，依違背職務收受賄賂罪嫌聲押，法院考量2人認罪，各以10萬、20萬元交保，成台灣首件捲入學倫爭議，被依貪汙罪法辦的教授。

唐惠欽、王嘉男均為高科大工業工程與管理學系專任教授，兩人藉指導該校高階主管經營管理碩士在職專班（EMBA）機會，提議學生可將碩、博士論文交由教授協助，兩人再委請外籍學生，協助碩、博士專班學生「代寫」論文。

日前橋頭地檢署指揮高雄市調查處發動搜索，帶回唐惠欽、王嘉男及兩人指導的學生約談。

據悉，兩人起初否認幫學生找「槍手，但多名學生被約談後，部分坦承付錢，橋檢複訊後，認為兩人授予學生學位具受託公務員身分，卻涉嫌收錢幫學生完成論文，依違背職務收受賄賂罪嫌聲押。

橋院審理後，考量多名證人已在偵查中具結證述，且唐、王兩人手機、銀行帳目均已查扣，並坦承犯行，王嘉男以20萬元交保、唐惠欽10萬元交保，並限制出境、出海及限制住居地，並禁止與本案有關人聯繫。

國立高雄科技大學爆發嚴重學倫案，該校工業工程與管理系教授唐惠欽、王嘉男被控幫學生找槍手代寫論文，橋檢複訊後聲押，法院考量兩人認罪均交保。記者張議晨／攝影
國立高雄科技大學爆發嚴重學倫案，該校工業工程與管理系教授唐惠欽、王嘉男被控幫學生找槍手代寫論文，橋檢複訊後聲押，法院考量兩人認罪均交保。記者張議晨／攝影

寫論文 聲押 高雄市

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