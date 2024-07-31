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高科大2教授 收錢媒合論文代筆

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

國立高雄科技大學爆發嚴重學倫案，該校工業工程與管理系教授唐惠欽、王嘉男被控幫學生找槍手代寫論文，橋檢複訊後聲押，法院考量兩人認罪均交保。記者張議晨／攝影
國立高雄科技大學爆發嚴重學倫案，該校工業工程與管理系教授唐惠欽、王嘉男被控幫學生找槍手代寫論文，橋檢複訊後聲押，法院考量兩人認罪均交保。記者張議晨／攝影
國立高雄科技大學EMBA在職專班多名學生，涉由該校教授唐惠欽、王嘉男媒合槍手代寫論文，每件收費十至廿萬元；橋頭地檢署指揮高雄市調查處搜索，兩名教授被依違背職務收受賄賂罪嫌聲押，法院考量二人認罪，各以十萬、廿萬元交保，成台灣首件牽涉學術倫理被依貪汙罪法辦的案件。

唐惠欽、王嘉男均為高科大工業工程與管理學系專任教授，兩人藉指導該校高階主管經營管理碩士在職專班（EMBA）機會，提議學生可將碩、博士論文交由教授協助，兩人再委請外籍學生，協助學生「代寫」論文。

據了解，「槍手」價碼從十萬元至廿萬元不等，除代寫論文，取得學位前的口試委員，也能代為處理，只要交錢保證順利畢業。

檢調是偵辦其他案件，意外發現有學生「交錢」取得學位，橋檢檢察官嚴維德日前指揮搜索，帶回唐惠欽、王嘉男及受指導學生。

據悉，二人原否認犯行，但部分學生坦承付錢，檢方認為兩人授予學生學位具受託公務員身分，依違背職務收受賄賂罪嫌聲押。

法院考量多名證人偵查中已具結證述，手機、銀行帳目均查扣，二人也坦承犯行，王嘉男以廿萬元交保、唐惠欽十萬元交保，限制出境、出海及限制住居地，禁止與本案有關人聯繫。

據了解，兩人近年指導學生達雙位數，其中不乏知名傳產負責人、民間企業高階主管，詳細涉案人數仍待清查。

國內多所大學曾爆發政商界人士論文涉及抄襲，包含新竹市前市長林智堅、高雄市議員李眉蓁等人，均涉入抄襲風暴，讓學術倫理審議受到關注。

依學位授予法規定，學校授予之學位，若有修業情形不實或舞弊情況，論文、專業報告有造假、變造、抄襲或代寫等舞弊情事，學位應予撤銷並公告，兩人指導學生若經該校審查後確定「代寫」，將撤銷學位。

抄襲

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