彰化狼師被判刑23年4月...換名又重新執教 教育界：應加強控管

彰化縣56歲戴姓數學老師廿年前起陸續對8名女學生伸出狼爪，對女學生襲胸，甚至發生性行為，彰化地方法院今天宣判將戴男重判23年4月有期徒刑，彰化補習教品保協會會長理事長楊子韻表示，學校和補習班通報狼師的平台應更透明化，否則受限於個資法，或狼師改名，都會產生空窗期，讓業者也防不勝防。

戴姓數學老師先前就曾被依妨害性自主罪判刑2年，出獄後，去年又傳出有意再出來開補習班，曾受侵犯的女學生才出面爆料老師惡行並提告。

去年事情曝光後，彰化縣補習教育暨品保協會也曾公開聲明指出，戴老師十幾年前因相關案件即被學校解聘，他並未開設合法立案的補習班，一直都是以「私人家教」形式授課，也呼籲家長，要選擇「合法立案」的補習班才有保障，並且要隨時關心注意孩子是否有特殊異樣行為，避免憾事再度發生。

楊子韻今天得知宣判後表示，其實各補習班比學校更重視不能讓狼師存在業界，因為學校不會倒，但補習班一旦有狼師可能會賠了補習班聲譽，讓補習班毀於一旦，她也建議對於未立案的家教班，政府更應加強查緝，以防狼師換個名字又去任教。

以往就曾有北部學校狼師跑到中部補習班任教，補習班跟他要良民證，老師以藉口推拖，後來補習班忘了再催促補件，狼師又故態復萌。

楊子韻說，但業界其實對於預防狼師還是有無力感，因為這些問題老師可能改了名字又跑到其他縣市教課，有時防不勝防，業界其實都曾跟教育處、教育部反映，要建立學校與補習班針對狼師的控管平台，但有時公家部門會回以「案件還在調查中，因個資法，不能透露相關資訊」，就曾有學校狼師在調查報告未出爐前，改了名就到外縣市補習班任教，後來又出事。

彰化縣教育處表示，去年就曾前往戴男住家辦理未立案稽查，因該址都沒有人，並無招生事宜。

教育處表示，不適任教育人員依規定需通報教育部登錄系統管制。學校需定期及不定期針對新進人員於教育部系統查詢。而補習班也需採實名制，聘僱教職員工前都要檢附3個月內良民證等警察刑事紀錄證明。