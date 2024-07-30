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逆轉！「反萊豬醫師」蘇偉碩考績丁等遭免職 退輔會發新聞稿確定國賠2萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

醫師蘇偉碩4年前公開反對開放萊豬進口，國軍退除役官兵輔導委員會發新聞稿稱他的言論無專業背景、無科學安全依據，又指蘇對同事妄控語言暴力攻訐，損害醫院及其他醫護人員聲譽，被考核丁等，並予以免職。蘇認為退輔會侵害名譽權，提告要求國家賠償100萬元，一審判決蘇敗訴，蘇上訴後，台灣高等法院逆轉判退輔會應賠償2萬元，全案確定。

蘇偉碩主張，退輔會不是食安、衛生等主管權責機關，卻針對他有關開放萊豬進口的言論，2020年12月間發布新聞稿指責他的言論「無專業背景」、「無科學安全依據」，損害他身為醫師，且是引用國際科學期刊而為言論的名譽。

蘇偉碩指出，我國法律沒有授權機關可以公開揭露公務人員獎懲紀錄，但退輔會卻在新聞稿將他被核列丁等、免職的獎懲紀錄公諸社會，導致新聞媒體大量報導，已涉及洩密、違反個人資料保護法，害他隱私權、名譽權受損。

蘇偉碩認為，退輔會新聞稿指他「對同仁妄控語言暴力攻訐，損害醫院及其他醫護人員聲譽」、「破壞單位和諧，致使醫師流失，且無精神科醫生願至該院支援服務，險造成精神科停診，危及該院病患就醫照護甚鉅」。

蘇說，相關處分早已被公務人員保障暨培訓委員會撤銷記一大過處分，但退輔會仍發布不實內容，造成他名譽嚴重受損，提告求償100萬元，並要求退輔會在網站刊登澄清新聞稿。

一審認為蘇偉碩和高雄榮總臺南分院之間，因行政處分而有數個訴訟案件，但本案審酌的是退輔會在發布新聞稿時，有無合理查證、是否對可受公評之事為善意發表的言論。

一審指出，退輔會新聞稿內容皆依據當時有效存在的行政處分及食藥署資料，且是針對可受公評之事所為的評論，沒有過失或故意侵害蘇偉碩的名譽權，判決蘇偉碩敗訴。

蘇偉碩不服提上訴，高院認為蘇偉碩懲處免職資料與新聞稿要澄清的目的無關，不符個資法基於特定目的得利用個資的情形，因此蘇偉碩主張退輔會違反個資法有理由，審酌後改判退輔會應賠償2萬元。

精神科醫師蘇偉碩。圖／聯合報系資料照片
精神科醫師蘇偉碩。圖／聯合報系資料照片

國賠 萊豬 蘇偉碩 退輔會

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