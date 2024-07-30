桃園妒夫狠砍小13歲妻釀死 女兒淚灑法庭…他也當庭落淚

桃園市大溪區去年發生一起殺妻命案，一名58歲曾姓男子懷疑年齡小他13歲的胡姓妻子紅杏出牆，起口角後氣急敗壞地持水果刀要嚇阻，卻當場刺中妻子心臟致死。由於案件符合國民法官審理要件，桃園地院今開調查庭，曾男女兒淚訴希望不要由國民法官審理，除了要在眾人面前再次回想當天經過，也擔心爸爸的最終量刑，對此法官則回應將討論後公布。

檢方調查，曾男去年12月7日晚間7點多，與胡姓妻子、兒女及2名年幼孫女一起到桃園市某KTV唱歌，歡唱到當天晚間10點30分許，曾男便與妻子及2名孫女搭計程車返回桃園市大溪區住家休息，然而返家後晚間11點多，曾男便因懷疑妻子有外遇，兩人發生爭吵，爭吵告一段落後，曾男便到樓上休息，胡姓妻子則在1樓客廳沙發與孫女睡覺。

然而隔天凌晨3點多，曾男下樓至客廳，與躺在沙發上的胡姓妻子又因故發生口角，曾男竟前往廚房持水果刀返回客廳，對躺在沙發上的胡姓妻子右胸刺入1刀，深度達15公分，造成胡姓妻子右側大量血胸、心臟銳器傷，大量出血而死亡，家人目睹立即叫救護車將人送醫急救，但胡姓妻子到院前即已死亡。

案經大溪警分局報告偵辦，檢方調查認為曾男犯家庭暴力防治法家庭暴力罪之殺人罪嫌，並依刑事訴訟法第251條第1項、國民法官法第43條第1項提起公訴。

桃園地院今開調查庭，由於案件符合國民法官審理要件，曾男及其律師聲請由專業法官審理，不要以國審開庭，對此曾男多名家屬現身法庭，女兒當庭啜泣向法官表示，與哥哥都擔心若由國民法官審理，害怕又再回想當天發生的一切，且擔心最終的量刑，不捨爸爸；曾男律師則指出，因案件牽涉兒少相關，擔心國民法官不好拿捏，若交由專業法官審理或許較不會有問題。

對此法官表示，是否以國審案進行將進一步討論公布，至於起訴書所載之犯罪事實，曾男及其法扶律師表示不爭執，檢辯接下來將討論曾男在過程中屬於直接故意或是間接故意，後續是否符合自首條件，若符合自首要件是否能減輕量刑。而面對家人當庭哭泣，曾男最終也不禁落淚，頻頻擦拭雙眼，後在家人面前由法警帶離還押。

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