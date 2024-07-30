沒授權就跳奇美部落勇士舞？ 原民會挨告求償300萬二審結果曝光

原住民族委員會2018年8月1日舉辦南島民族論壇開幕典禮，表演Kiwit阿美族奇美部落勇士舞，部落認為未獲授權擅自表演，侵害智慧創作人格權與財產權，提告請求國家賠償300萬元，此案也是首件侵害原住民族傳統智慧創作專用權的案例，一審判決部落敗訴；部落上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持判部落敗訴，可上訴。

原住民族傳統智慧創作保護條例2015年正式施行，阿美族奇美部落的勇士舞Ciopihay、送靈祭歌Kahahayan同年4月申請通過，取得原住民族傳統智慧創作專用權。

原民會2018年8月1日原住民族日，主辦南島民族論壇開幕典禮，由原住民族文化發展中心委由優利公司找上娜麓灣舞團，身著傳統服飾並表演奇美部落的勇士舞。

奇美部落主張，原民會未告知、未取得授權就表演勇士舞，完整展演每句歌詞和舞步，侵害奇美部落的智慧創作人格權與財產權，提告請求原民會國家賠償300萬元，並將判決書刊登於三大報；優利公司也為同案被告。

原民會辯稱，南島民族論壇開幕典禮跳勇士舞非商業用途，而是國際場合文化交流，跳舞前司儀也宣讀此為「奇美部落之傳統年祭文化展演」，符合原創權條例規定的「合理使用」，原民會雖發聲明道歉，仍認為原民日跳勇士舞不涉侵權。

一審判決奇美部落敗訴，原民會免賠；部落不服提上訴，高院指出，勇士舞於南島論壇開幕前就已對外公開發表，因南島論壇活動在文化、政治、外交等方面，均有正向且值肯定意義，於此嚴肅重要國際場合擇定使用勇士舞為開幕儀式，有重要原住民族文化交流意義而有正當目的，而不構成違法。

高院指出，部落向原民會申請登記勇士舞時，未載明須保持秘密及不公開，不具神聖性、保持秘密及不公開的特性，不受最高核心傳智創作的高度審查基準保護，但因勇士舞創作當初申請時，已於原住民族智慧創作說明書上提及使用的服飾、舞蹈及歌曲的相關禁忌或限制，仍應受中度審查基準所保護。