台北地院「第1件」反滲透法判決出爐！法官寫出濃濃政治味

花蓮縣海峽兩岸少數民族交流協會理事長李尚典、少數民族協會總幹事郭佩金夫妻，接受中共廣西台辦資助，替藍營平地原住民鄭天財參選立委，依反滲透法起訴，台北地院審理，判2人有罪，第1件反滲透法判決寫出濃濃政治味。

判決指出，李尚典、郭佩金明知中華人民共和國為我國境外敵對勢力之政府，長期以來，除在軍事上威脅我國國家安全，亦藉由多方面滲透台灣社會，企圖干預、破壞我國自由民主憲政秩序及社會安定。

判決寫出，民主政治運作首重選舉制度，基層民意由此傳遞，主權亦因此維繫，斯乃一國政治進程重要之基石與表徵，若不當受他國影響力侵蝕，則朽蛀選舉之公正性與社會之風氣，扭曲選舉制度尋求民意之真實性。

法官認為，李尚典、郭佩金參與輔選事務多年，分別擔任立委競選總部參謀長、婦女後援會委員等職務，對此知之甚詳，竟藉由滲透來源之協助違法從事競選活動，所為妨害選舉投票之公正、公平與純潔，影響民主政治之正常發展，使選舉制度公平之運作產生負面影響，所為誠屬不該，殊值非難。

法官依反滲透法「受滲透來源指示及資助，利用網際網路為立法委員候選人宣傳罪」對李尚典、郭佩金論罪，李判有期徒刑5月，犯罪所得沒收，郭女判有期徒刑4月，緩刑5年，向公庫支付15萬元，犯罪所得沒收。

判決犯罪事實欄指出，中共是主張採取非和平手段危害我國主權並與我國武力對峙的境外敵對勢力，壯族自治區人民政府台灣事務辦公室（又稱廣西台辦）是中共地方政府機構，陳懋為廣西台辦聯絡處處長。

國民黨去年提名鄭天財選立委，李尚典、郭佩金明知陳懋支持鄭，2023年初配合陳帶旅遊團前往廣西省受全程免費落地招待，參加「桂台各民族歡度壯族三月三」系列活動開幕。

郭佩金帶團前往廣西省旅遊期間，依李尚典的指示收受陳懋交付的人民幣現金8萬元，再兌換為新台幣33萬6154元存入銀行；李尚典、郭佩金另一次帶團又收受陳懋轉交付的人民幣現金4萬元藏放在住處，合計接受資助人民幣12萬元。