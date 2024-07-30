快訊

中度磁暴來襲！氣象署特報示警「干擾24小時」 衛星導航可能短暫中斷

陸船翻覆案落幕？陸方代表臨別放砲「盡快公布真相」 海巡署回應了

中高階警官人事案發布 15名縣市分局長等33人異動

越南牡蠣冒稱台灣貨從雲林賣到瑞芳 業者付20萬緩起訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

雲林縣林姓魚行負責人涉嫌將越南進口牡蠣混入台灣牡蠣後，冒稱台灣牡蠣銷售流入市面。基隆地檢署今天偵查終結，認定林男涉犯食品安全衛生管理法、刑法詐欺取財及販賣虛偽標記商品罪，考量林男坦承犯行，附加向支付公庫20萬元條件，給予緩起訴處分。

基隆地檢署依高檢署指示，查辦牡蠣產地標示不實案件。承辦檢察官李怡蒨今年5月間指揮新北市刑大、刑事局等單位，持搜索票在新北市瑞芳區販售牡蠣商品商家，查獲冒稱台灣牡蠣的越南牡蠣，循線查出越南牡蠣源頭是林男經營的魚行。

檢方調查，林男從事牡蠣批發販售，明知食品包裝、販賣不得有攙偽或仿冒行為，並應在商品外包裝，據實標示產地等內容，藉由正確標示維護商品品質與標示內容一致性，也供消費者得依據商品標示，認識製造、調配、包裝及販賣的牡蠣品質成分，保障消費權益。

檢方查出林男為獲取不法利益，先以低價購入越南牡蠣，再自行或指示不知情的魚行員工，把越南牡蠣與台灣牡蠣混在一起，然後假冒全數牡蠣產地都來自台灣，虛偽標記商品原產地。

林男以每台斤140元價格，把這批牡蠣賣給不知情的游姓下游廠商，游男再販售給不知情謝姓海鮮食品行負責人，取後由謝把混充越南牡蠣的商品，透過商家通路賣給一般民眾。

檢方指出，林男涉嫌違反食品安全衛生管理法販賣假冒食品罪，以及刑法詐欺取財罪、販賣虛偽標記商品罪。林男所犯均非最輕本刑3年以上有期徒刑罪行，審酌林男素行良好，犯罪後坦承犯行，附加3月內一次向公庫支付20萬元條件後，給予林男緩起訴處分。

雲林縣林姓魚行負責人涉嫌將越南進口牡蠣冒稱台灣牡蠣銷售，基隆地檢署今天偵查終結，附加向支付公庫20萬元條件，給予緩起訴處分。聯合報系資料照片
雲林縣林姓魚行負責人涉嫌將越南進口牡蠣冒稱台灣牡蠣銷售，基隆地檢署今天偵查終結，附加向支付公庫20萬元條件，給予緩起訴處分。聯合報系資料照片

牡蠣 越南

延伸閱讀

緩起訴戒癮治療有效 苗栗地檢署與5家醫院簽署合作MOU

彰化文蛤牡蠣養殖災損4.7億元 納入全品項救助

橘子攜越商 強攻資安

彰化牡蠣、文蛤災損達4.7億 農業部緊急納農災現金救助

相關新聞

台北地院「第1件」反滲透法判決出爐！法官寫出濃濃政治味

花蓮縣海峽兩岸少數民族交流協會理事長李尚典、少數民族協會總幹事郭佩金夫妻，接受中共廣西台辦資助，替藍營平地原住民鄭天財參...

沒授權就跳奇美部落勇士舞？ 原民會挨告求償300萬二審結果曝光

原住民族委員會2018年8月1日舉辦南島民族論壇開幕典禮，表演Kiwit阿美族奇美部落勇士舞，部落認為未獲授權擅自表演，...

越南牡蠣冒稱台灣貨從雲林賣到瑞芳 業者付20萬緩起訴

雲林縣林姓魚行負責人涉嫌將越南進口牡蠣混入台灣牡蠣後，冒稱台灣牡蠣銷售流入市面。基隆地檢署今天偵查終結，認定林男涉犯食品...

批旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」 沈富雄確定無罪的理由曝光

前立委沈富雄於政論節目批筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」、「沒有廉恥」、「厚臉皮」，被陳時奮自訴公然侮辱...

傳「撿到槍影片」算抹黑台中治安？法院打臉：沒釀恐慌

台中林姓男子在IG上傳一段畫面，拍到1把疑似玩具手槍掉在Ubike站旁，附上影片稱「原來台中地上隨便撿都有槍不是都市傳說...

夫半夜打手槍震床擾妻入眠 手機偷拍下體15年婚姻告吹

台中市陳姓夫妻已結婚超過15年，育有兩名未成年子女，不過陳妻指控，當年是因意外懷孕結婚，感情基礎薄弱，丈夫無家庭觀念，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。