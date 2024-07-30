越南牡蠣冒稱台灣貨從雲林賣到瑞芳 業者付20萬緩起訴
雲林縣林姓魚行負責人涉嫌將越南進口牡蠣混入台灣牡蠣後，冒稱台灣牡蠣銷售流入市面。基隆地檢署今天偵查終結，認定林男涉犯食品安全衛生管理法、刑法詐欺取財及販賣虛偽標記商品罪，考量林男坦承犯行，附加向支付公庫20萬元條件，給予緩起訴處分。
基隆地檢署依高檢署指示，查辦牡蠣產地標示不實案件。承辦檢察官李怡蒨今年5月間指揮新北市刑大、刑事局等單位，持搜索票在新北市瑞芳區販售牡蠣商品商家，查獲冒稱台灣牡蠣的越南牡蠣，循線查出越南牡蠣源頭是林男經營的魚行。
檢方調查，林男從事牡蠣批發販售，明知食品包裝、販賣不得有攙偽或仿冒行為，並應在商品外包裝，據實標示產地等內容，藉由正確標示維護商品品質與標示內容一致性，也供消費者得依據商品標示，認識製造、調配、包裝及販賣的牡蠣品質成分，保障消費權益。
檢方查出林男為獲取不法利益，先以低價購入越南牡蠣，再自行或指示不知情的魚行員工，把越南牡蠣與台灣牡蠣混在一起，然後假冒全數牡蠣產地都來自台灣，虛偽標記商品原產地。
林男以每台斤140元價格，把這批牡蠣賣給不知情的游姓下游廠商，游男再販售給不知情謝姓海鮮食品行負責人，取後由謝把混充越南牡蠣的商品，透過商家通路賣給一般民眾。
檢方指出，林男涉嫌違反食品安全衛生管理法販賣假冒食品罪，以及刑法詐欺取財罪、販賣虛偽標記商品罪。林男所犯均非最輕本刑3年以上有期徒刑罪行，審酌林男素行良好，犯罪後坦承犯行，附加3月內一次向公庫支付20萬元條件後，給予林男緩起訴處分。
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