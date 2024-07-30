批旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」 沈富雄確定無罪的理由曝光
前立委沈富雄於政論節目批筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」、「沒有廉恥」、「厚臉皮」，被陳時奮自訴公然侮辱罪嫌，一審判決沈富雄無罪；陳時奮不服上訴，台灣高等法院二審今駁回上訴，沈富雄無罪確定。
沈富雄2023年6月在電視政論節目與立委高嘉瑜討論性騷擾黑數，被陳時奮在臉書發文批評說謊、抹黑民進黨等；沈富雄再於節目上批評陳時奮，「知識分子敗類，腦筋只有深綠意識形態」、「他就是恨高嘉瑜」、「唯一說謊就是沒有廉恥、厚臉皮的學者翁達瑞」。
陳時奮不滿自訴沈富雄涉犯公然侮辱，認為沈的言論已非合理評論而是謾罵；一審認為不能以「鋸箭方式」截取而無視事件脈絡，沈的言論非毫無意義的謾罵，不是專以貶損翁的社會評價、人格、名譽為目的，依翁所舉的證據，不能證明沈犯罪，判決無罪。
陳時奮上訴，高院指出，憲法法庭判決意旨揭示刑法公然侮辱罪處罰的是依個案之表意脈絡，表意人故意發表公然貶損他人名譽言論，已逾越一般人可合理忍受範圍，法院得權衡言論是否有益於公共事務的思辯。
高院指出，依沈富雄相關言論，是為了回應陳時奮的臉書貼文，發言皆有合理脈絡，並非只是為攻擊陳時奮的人格、名譽而上節目加以謾罵批評，難認有公然侮辱犯意。
高院指出，沈富雄、陳時奮皆是台灣政治界的意見領袖，雙方的話語權堪稱旗鼓相當，並無言論「武器不對等」的分別，即便陳時奮與沈富雄雙方各自評論時形容對方的用詞，對方皆不能接受，但雙方仍是聚焦於「公」的事務討論，有助於民眾思考政治評論合理界線何在，或進一步省思性犯罪黑數的真意與實際狀況，是否在各領域都不能避免等議題。
高院認為，發言者或許用了一般認為粗鄙的評論方式，相關發言品質都應該可受公評，且必須受到公評，依憲法法庭判決意旨，認為沈富雄言論有合理言論脈絡、具有公眾性的發言價值，應維護發言權，不以公然侮辱罪相繩，判決沈富雄無罪確定。
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