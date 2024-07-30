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傳「撿到槍影片」算抹黑台中治安？法院打臉：沒釀恐慌

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子在IG上傳一段畫面，拍到1把疑似玩具手槍掉在Ubike站旁，附上影片稱「原來台中地上隨便撿都有槍不是都市傳說」，此舉引發警方追查，認為林引發民眾恐慌，還強調「不容抹黑台中治安」依違反社會秩序維護法將他送辦；但法院認為，林並無釀恐慌，裁定他不罰，可抗告。

經查，林男（28歲）是腳踏車租用業員工，當時到豐原區維修車輛時，看到租用站地上有1把疑似玩具槍，他未確認槍的真偽，也沒報警，就拍影片PO網，短短2天吸引55萬次流量。

豐原分局當時說，林男在IG的發文引發民眾、媒體關注，林雖有發文澄清是屬娛樂，且自行下架該影像，但警方「不容有人抹黑台中治安」，查出發文者後，認定該影片已經公開散播，已造成民眾恐慌，嚴重擾亂社會秩序，並呼籲民眾「玩笑不能亂開！」

豐原分局移送指出，林男今年6月13日上午11點多，在豐原區豐東路118巷內豐東公園旁的Ubike站發現1隻玩具手槍，就錄製影片並上傳IG以自身帳號發文稱「哇拷，原來台中地上隨便撿都有槍不是都市傳說」。

豐原分局認為，林男發布的文字、槍枝影片是不實訊息，影響公共安寧，依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款將他移送台中地院裁處。

台中地院指出，社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。

中院說，所謂「散布」者，是散發傳布於公眾之意，即主觀上基於將明知為不實事實散發，客觀上先以語言或文字等將該不實事實捏造以謠言呈現，並散發傳布於公眾，且該散步謠言的內容足以使聽聞者「心生畏懼與恐慌」，而有影響公共安寧才會構成。

法院查，林男發布該貼文15小時後，已補充「流量爆炸，這只是娛樂而已欸，不要太認真…」且下方網友回覆多為「戲謔」之類回應，就算該貼文引發輿論討論，也難認足以引起觀閱者心生畏懼或恐慌而達影響公共安寧程度，認為不構成該法，裁定林不罰。

林男在IG上po影片稱「台中地上隨便撿都有槍不是都市傳說」，被豐原警方送辦，法院裁定林不罰。圖／取自IG
林男在IG上po影片稱「台中地上隨便撿都有槍不是都市傳說」，被豐原警方送辦，法院裁定林不罰。圖／取自IG

影片 豐原 都市傳說

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