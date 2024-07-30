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夫半夜打手槍震床擾妻入眠 手機偷拍下體15年婚姻告吹

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓夫妻已結婚超過15年，育有兩名未成年子女，不過陳妻指控，當年是因意外懷孕結婚，感情基礎薄弱，丈夫無家庭觀念，將家務、育兒工作丟給她，她在3年前需外出工作，返家又需處理家務，但丈夫不顧及此，常在夜半時，在她身旁「打手槍」，床墊震動導致無法入眠，甚至還持手機拍攝她下體，二人已分居2年，訴請離婚，二審判二人准離，陳另需負擔子女每月2.4萬元撫養費，仍可上訴。

判決指出，台中市陳姓男子與妻子在2008年間結婚，育有兩名未成年子女，陳妻指控，她是因意外懷孕結婚，二人感情基礎薄弱，陳婚後無家庭觀念，把家務跟育兒工作丟給她，丈夫經常在外玩樂到深夜才返家，也未足額負擔家庭生活費用，導致她需重返職場負擔家計。

陳妻還說，丈夫經常以瑣事挑剔她，她在外工作又需處理家務，需要每晚10時入睡，以培養工作時精神，但丈夫不顧及此，經常於深夜返家，發出極大聲響，導致她睡眠中斷後，輾轉難眠，甚至常於深夜或凌晨，在她身邊自慰而震動床鋪，令她對性事產生厭惡感，甚至還有在她身邊「打手槍（自慰）」時，翻開她的棉被偷拍她的下體。

陳妻說，她因受不了，已在前年底帶著女兒搬出住所，迄今分居已近2年，二人行同陌路，婚姻已生破綻，訴請離婚。

台中地院審理時，陳男解釋，他有分擔家務，妻子指控偷拍情事是因他耳朵進水，拿手機要照明時，手機不慎掉落在妻子腳邊，不是要拍妻子下體，後來妻子有錄音他坦承有偷拍情事，只是要「安撫妻子」，不是承認真有偷拍，夫妻鬧彆扭很正常，他仍願維繫婚姻。

一審認定雙方婚姻仍有回復可能，駁回陳妻訴請，駁回陳妻離婚訴請，陳妻向台中高分院提出上訴。

台中高分院認為，雙方在審理時都坦認，夫妻從2020年開始，就過得非常糟糕，夫妻感情、生活習慣、性生活各方面，已長期無法溝通協調，陳甚至還有偷拍妻子下體的行為，讓雙方已瀕臨破裂的婚姻關係更加惡化，實難以期待雙方日後再重新經營共同生活，而且陳妻不是可歸責的一方，判准二人離婚，另外陳需負擔未成年子女的撫養費2.4萬元，直至子女成年為止，仍可上訴。

台中市一名人妻指控丈夫常在她入睡時，在身旁打手槍擾眠，甚至持手機偷拍下體，台中高分院判准二人離婚。示意圖／Ingimage
台中市一名人妻指控丈夫常在她入睡時，在身旁打手槍擾眠，甚至持手機偷拍下體，台中高分院判准二人離婚。示意圖／Ingimage

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