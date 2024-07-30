舊照掛看板求償150萬 雞排妹告元和雅醫美診所敗訴定讞

原名鄭家純的藝人雞排妹，2019年間發現高雄元和雅醫美診所於騎樓前，掛設自己「雞排妹 十八歲的禮物」中的寫真照片作為廣告看板，認為已侵害著作權、肖像權，提告求償150萬元，並要求拆除看板。智慧財產法院二審認定，雙方就該照片確實有不定期授權關係，且在雞排妹終止授權後已拆除看板，因此判決雞排妹敗訴確定。

2012年間，雞排妹與元和雅簽訂肖像權發表合約書，約定元和雅替她進行醫美手術，事後將提供照片供元和雅廣告宣傳，最後議定提供10張寫真照作為推廣醫美業務之用。

但雞排妹認為，上述寫真照是在寫真書宣傳期間，運用電子文宣互惠行銷宣傳之用，非長期、無期限供對方使用，但元和雅仍自2019年6月起，懸掛其寫真照片製作成的廣告看板，利用自身知名度獲取商業利益。

元和雅則表示，當初所方依合約提供雞排妹價值25萬元的醫美療程，原約定需配合術前、術後治療過程及治療成果照片拍攝，供元和雅進行廣告行銷使用，但後來雞排妹未配合拍攝術後照，經協調以10張寫真照替代。