員工輻射劑量超標癌逝 惡老闆造假資料10年騙過原能會

弘霖工程檢驗公司傳出4名游離輻射作業員罹癌，其中3人病逝，5年前時任立委的洪慈庸召開記者會，通批主管機關態度消極，高雄地檢署介入調查後，發現弘霖陳姓負責人不僅要求員工不要配戴輻射檢驗佩章，還將假佩章送輻防會檢驗，騙過原能會，認定陳男害死員工，今依過失致死罪嫌起訴。

弘霖工程檢驗負責非破壞性檢測業務，主要以放射照相檢測為主，2019年3月間，弘霖吳姓員工因罹患急性白血病喪命，家屬質疑是長期接觸過量輻射所致。

時任立委的洪慈庸接獲陳情，5年前召開記者會，當時洪指弘霖公司的20位從業員，半年內有4人罹癌，比例高達20%，其中3人已癌逝，1人重症治療，且都是年齡介於30歲至40歲之間的青壯年。

當時洪慈庸還指弘霖為節省成本，逃避職災責任，竟未讓檢測師配戴偵測佩章，導致他們無法得知接受到輻射的劑量，懷疑是接收過量輻射導致罹癌喪命。全案曝光後，高雄檢調介入調查，身亡的吳姓員工家屬也對弘霖提告。

檢方調查發現，弘霖員工從事輻射作業時，應確實佩戴人員劑量佩章，佩章則每月送原能會檢測工作接收輻射量，以免員工超出可吸收劑量。

但弘霖從2008年起，為了不讓員工因劑量超標停工，竟指示員工平時不要配戴輻射佩章，之後再假造輻射佩章送往中華民國輻射防護協會檢驗輻射劑量，導致最後檢測劑量與真實接收劑量出現落差。等輻防會檢驗報告出爐後，弘霖再將報告上傳至原能會「輻射工作人員劑量資料庫中心」系統。

弘霖造假員工實際接收輻射劑量長達10年，直到洪慈庸開記者會踢爆才停止，檢方依據該公司員工證詞，發現輻射佩章都統一保管，只有稽核時才會戴上，部分佩章數值甚至為0，使輻防會無法驗出員工實際接收的輻射劑量。

檢方認為，喪命的吳姓員工，從2011年起至2017年間，健檢都發現白血球、紅血球數不足，符合急性白血病的先驅症狀，即使是暴露在低劑量游離輻射狀態下，仍可能導致急性白血病發生。