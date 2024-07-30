快訊

兩個候選人都勝選？委內瑞拉大選引動亂

影／彰化透天厝火災3死2傷 隔成45間出租…房東：沒算住多少人

惡人先告狀！擅自拿走月餅送親戚 婆婆見「1物品」飆罵：害我丟臉

高雄雜貨店高粱酒遭竊 竊嫌當街喝酒遭抓包亮刀對峙

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄楠梓區一家雜貨店昨天遭竊，柯姓老闆追上竊嫌要求對方付款，沒料對方竟亮剪刀揮舞，柯男則持木棍防身，兩人刀、棍在街頭對峙，竊嫌趁機逃逸，警方目前正全力追緝嫌犯。

警方調查，柯姓雜貨店老闆（61歲）昨天傍晚於楠梓區惠豐路顧店，當時一名男子進入店內後離開，柯男發現男子行為可疑，追查發現店內酒類遭竊。

柯男追出後，在高雄都會公園德民路旁超商發現疑似竊嫌的男子正坐在椅子上喝酒，柯上前要求竊嫌付錢，沒料對方卻擺爛，還掏出預藏剪刀，當著柯男面前揮舞。

柯男見狀拿取超商外木棍防身，2人當街對峙，1人持剪刀、1人持木棍，整個過程十分驚險，整個過程都被路過民眾拍下，上傳到「社會事新聞影音平台」，網友一度懷疑是鄰居起口角，後來才知道是失主與竊嫌對峙。

事後竊嫌趁機逃逸，柯男報警，楠梓警分局翠屏派出所據報到場，竊嫌已逃逸無蹤，未造成人員傷亡，警方擴大調閱監視畫面，全力追緝該名男子，全案將朝向竊盜、恐嚇罪嫌偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

柯姓老闆與竊嫌對峙，整個過程超驚險。取自網路社群「社會事新聞影音」
柯姓老闆與竊嫌對峙，整個過程超驚險。取自網路社群「社會事新聞影音」

老闆 超商

延伸閱讀

影／高雄淹水回顧…「神乎其技」又一樁 網：考慮換車了

高雄市升格百年 推出遊程、講座、國際交流活動

高雄貨輪工人撿拾工具落海 失聯2天浮出水面身亡

澎湖輪支援花東被罵翻！交通部急調「南海之星」補位

相關新聞

舊照掛看板求償150萬 雞排妹告元和雅醫美診所敗訴定讞

原名鄭家純的藝人雞排妹，2019年間發現高雄元和雅醫美診所於騎樓前，掛設自己「雞排妹 十八歲的禮物」中的寫真照片作為廣告...

員工輻射劑量超標癌逝 惡老闆造假資料10年騙過原能會

弘霖工程檢驗公司傳出4名游離輻射作業員罹癌，其中3人病逝，5年前時任立委的洪慈庸召開記者會，通批主管機關態度消極，高雄地...

夫半夜打手槍震床擾妻入眠 手機偷拍下體15年婚姻告吹

台中市陳姓夫妻已結婚超過15年，育有兩名未成年子女，不過陳妻指控，當年是因意外懷孕結婚，感情基礎薄弱，丈夫無家庭觀念，將...

高雄雜貨店高粱酒遭竊 竊嫌當街喝酒遭抓包亮刀對峙

高雄楠梓區一家雜貨店昨天遭竊，柯姓老闆追上竊嫌要求對方付款，沒料對方竟亮剪刀揮舞，柯男則持木棍防身，兩人刀、棍在街頭對峙...

台中知名伴手禮「一福堂」大火燒毀鄰屋 第三代老闆判賠333萬

台中知名伴手禮檸檬餅店一福堂2020年底大火，中山路店鋪燒光波及周邊8戶，火場鑑定發現招牌電線短路起火，法院刑事一審依失...

監察院指與富商不當飲宴 最高行前院長求國賠600萬二審仍吞敗

最高行政法院前院長林奇福被控和富商翁茂鍾不當飲宴、接受餽贈，而被監察院彈劾，他認為調查報告、新聞稿與事實不符，提告要求監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。