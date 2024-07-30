高雄雜貨店高粱酒遭竊 竊嫌當街喝酒遭抓包亮刀對峙

高雄楠梓區一家雜貨店昨天遭竊，柯姓老闆追上竊嫌要求對方付款，沒料對方竟亮剪刀揮舞，柯男則持木棍防身，兩人刀、棍在街頭對峙，竊嫌趁機逃逸，警方目前正全力追緝嫌犯。

警方調查，柯姓雜貨店老闆（61歲）昨天傍晚於楠梓區惠豐路顧店，當時一名男子進入店內後離開，柯男發現男子行為可疑，追查發現店內酒類遭竊。

柯男追出後，在高雄都會公園德民路旁超商發現疑似竊嫌的男子正坐在椅子上喝酒，柯上前要求竊嫌付錢，沒料對方卻擺爛，還掏出預藏剪刀，當著柯男面前揮舞。

柯男見狀拿取超商外木棍防身，2人當街對峙，1人持剪刀、1人持木棍，整個過程十分驚險，整個過程都被路過民眾拍下，上傳到「社會事新聞影音平台」，網友一度懷疑是鄰居起口角，後來才知道是失主與竊嫌對峙。

事後竊嫌趁機逃逸，柯男報警，楠梓警分局翠屏派出所據報到場，竊嫌已逃逸無蹤，未造成人員傷亡，警方擴大調閱監視畫面，全力追緝該名男子，全案將朝向竊盜、恐嚇罪嫌偵辦。