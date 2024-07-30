台中知名伴手禮「一福堂」大火燒毀鄰屋 第三代老闆判賠333萬

台中知名伴手禮檸檬餅店一福堂2020年底大火，中山路店鋪燒光波及周邊8戶，火場鑑定發現招牌電線短路起火，法院刑事一審依失火罪判第三代陳姓負責人8月、二審改判6月，緩刑2年；當時一福堂隔壁楊姓屋主房子遭燒毀拆除，再對陳提民事求償，法院判陳應給付對方333萬多元，可上訴。

檢方起訴指出，陳男經營一福堂販售伴手禮、餅類營業場所，卻疏未注意定期維護招牌電線，2020年12月3日大門騎樓廣告招牌電器因素起火延燒至周邊住戶。

台中地院刑事一審時，陳否認犯行，辯稱2014年、2015年店內電線都換過也定期檢修，認為沒有過失。但消防火場鑑定研判起火原因為電源配線電氣因素（短路）引燃火災可能性較大，一審也認為，陳沒依照消防法規定設置消防安全設備，才導致火災發生無法第一時間搶救，顯見有過失。

檢察官求刑時也說，該火警是近兩年來台中最大的一場火警，本件有7棟房屋燒損，2棟燒的較不嚴重，另有11輛汽機車燒毀，造成社會很大危害，請法院從重量刑，一審依失火燒燬現供人使用之住宅及現有人所在之建築物罪，判陳男8月。

台中高分院刑事二審時，陳雖仍否認犯行，且其上訴後已經和大部分受災戶和解、調解並賠償，二審認為他有盡力賠償，撤銷改判他6月，緩刑2年。

其中1戶受災的楊姓屋主對陳提民事損害賠償，主張隔壁的一福堂大火波及他們房子燒損嚴重導致隔年2月8日全部拆除，且該房原以每月2萬元出租，連同房屋燒毀、租金損失，向陳求償345萬多元，另按月給付1萬多元。

陳抗辯稱，有定期找廠商更新、更換招牌，設備都新穎非老舊，事發地用電量低從未負載，難認他有過失，鑑定報告也非確信可歸責他的電器因素造成火災，難認有因果關係，另也主張楊姓屋主的房子是1947年建造，已超過10年耐用年數許久，顯無殘值，爭執相關求償金額，主張駁回。

民事庭再調閱相關卷證，均認陳男有過失，且陳沒舉證一福堂的電源配線，使用時有盡維護管理注意義務，其過失引起的火災，與楊姓屋主所受損害有因果關係，應負損害賠償。