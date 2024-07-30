監察院指與富商不當飲宴 最高行前院長求國賠600萬二審仍吞敗

最高行政法院前院長林奇福被控和富商翁茂鍾不當飲宴、接受餽贈，而被監察院彈劾，他認為調查報告、新聞稿與事實不符，提告要求監察院國家賠償600萬元並刪除相關文字、刊登判決書等，一審判林敗訴；林不服提上訴，台灣高等法院今維持一審判決，仍判林敗訴，可上訴。

監察院彈劾指出，林奇福任職最高法院期間，與翁茂鍾不當接觸，接受飲宴並受贈襯衫和營養品，且審理怡華公司訴請確認債權不存在民事事件時，未揭露與翁交往並參與評議；懲戒法院職務法庭以違失逾追懲期間判免議，其餘證據不足不受懲戒。

林奇福認為，監察院的調查報告及新聞稿內容與事實不符，且媒體據此大肆報導，讓他日夜寢食難安，深感痛苦，嚴重侵害他的名譽，損害司法公信力，他精神上受有極大痛苦，請求監察院國家賠償600萬元，並將判決書刊登於報紙頭版、刪除新聞稿相關文字等。

監察院指出，調查報告、新聞稿是出於維繫官箴、司法廉潔等重大公益目的，而非毀損林奇福的名譽，且翁茂鍾與林奇福碰面，已足以引發民眾對司法廉潔公正性的疑慮，損害法官職務形象及人民對司法的信賴。

一審認為，監察院既是法官懲戒程序調查及移送機關，為查明有無違反法官倫理規範，調取檢調機關卷證資料、約詢被調查人員、調閱翁茂鐘相關案件資料後，製作針對石木欽違失行為的調查報告，是本於憲法和法律賦予的職權，並基於保障人民知的權利及增進公共利益，並無不法性，判決林奇福敗訴，監察院免賠。