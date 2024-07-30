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「送你最後一程」男大生告白失敗割喉學姊 判關5年半

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

高雄樹德科技大學林姓男大學生前年2度向盧姓學姊告白遭拒，他心生不滿，拿美工刀割盧女頸部、胸部和手臂，喊「送你最後一程」，盧女送醫撿回一命，最高法院依殺人未遂罪判林5年6月徒刑定讞。

林2022年5月4日晚間9時許，透過友人邀約盧女見面、告白被拒絕；隔天凌晨0時許，他再度約盧女在宿舍操場碰面，再度告白仍失敗，他心生怨懟，先回宿舍舍監室拿一把美工刀，並趁陪同盧女等人回女生宿舍，朝盧女頸部割一刀，造成長10公分、深6公分的傷口，深及筋膜下及外頸靜脈。林二度揮刀攻擊，造成盧女的前胸和右上臂受傷血流不止，友人見狀將她攙扶離開，並報警處理。

盧女送醫急救撿回一命，學校教官、安保人員則通知警方到男生宿舍逮捕林，並在宿舍資源回收桶內找到犯案用的美工刀。林否認犯行，供稱他當時是因服用大量安眠藥而意識不清，只想要傷害盧女，但沒有殺人犯意。

盧女作證指出，林當時突然持刀朝她的頸部砍下來，砍之前說「要送我最後一程」；友人作證也表示，林當時說要陪走到女生宿舍，走到第二宿舍樓梯口時，林忽然拿出一把美工刀，無預警朝盧女身上亂揮，林有講一句「後悔沒有送她最後一程」的話。

法院根據醫院報告，認為林揮刀下手猛烈，導致盧女傷口深及筋肉層，若非及時送醫搶救，恐因出血過多危急性命。一審認為林案發後雖有腳步不穩、精神不濟的表現，但沒有神智不清，且犯案前擅取美工刀充當預謀犯案工具，具殺人犯意，依殺人未遂罪判林5年8月徒刑。

二審指出，林向盧女告白遭拒，未思理性解決感情糾紛，一時氣憤持刀殺害盧女，導致盧女身心造成嚴重創傷，考量他僅坦承傷害犯行，否認有殺人犯意，且沒有和盧女達成調解、賠償損害，現今擔任廚師工作等，改判5年6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

林姓男大生向盧姓學姊告白不成，拿美工刀割頸，最高法院依殺人未遂罪判刑5年6月定讞。本報記者／翻攝
林姓男大生向盧姓學姊告白不成，拿美工刀割頸，最高法院依殺人未遂罪判刑5年6月定讞。本報記者／翻攝

告白 宿舍 殺人未遂

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