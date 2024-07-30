虛增同事勞健保自付額詐9萬餘元 教育部臨時人員涉貪今起訴

教育部秘書處臨時人員馮雲禾於2020年9月至2022年2月間，涉嫌虛增逾百人的勞、健保自付額的薪資代扣金額，詐得9萬9879元。台北地檢署今偵結，依涉犯貪汙治罪條例之利用職務上之機會詐欺罪嫌，提起公訴。

檢方指出，馮雲禾從1996年起擔任教育部秘書處臨時人員迄今，負責處理教育部約聘僱人員、技工、工友及臨時人員的健保費、勞工保險費之薪資代扣繳業務，為依法令服務逾國家所屬機關而具有法定職務權限的公務員。

檢方查出，2020年9月至2022年2月間，馮雲禾藉辦理教育部適用勞保員工之勞、健保薪資代扣繳業務時，每月虛增部分教育部適用勞、健保費自付額的薪資代扣繳金額，分別向109人收繳健保費自付額現金13萬3263元，另向32人收取勞保自付額1萬2422元，僅繳納健保自付額4萬2515元、勞保自付額3291元給秘書處出納人員，詐取剩餘的9萬9879元。

全案經廉政署移送北檢偵辦。檢方認定，馮雲禾所為，涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物交付罪嫌，今依法提起公訴。