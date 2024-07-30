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虛增同事勞健保自付額詐9萬餘元 教育部臨時人員涉貪今起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

教育部秘書處臨時人員馮雲禾於2020年9月至2022年2月間，涉嫌虛增逾百人的勞、健保自付額的薪資代扣金額，詐得9萬9879元。台北地檢署今偵結，依涉犯貪汙治罪條例之利用職務上之機會詐欺罪嫌，提起公訴。

檢方指出，馮雲禾從1996年起擔任教育部秘書處臨時人員迄今，負責處理教育部約聘僱人員、技工、工友及臨時人員的健保費、勞工保險費之薪資代扣繳業務，為依法令服務逾國家所屬機關而具有法定職務權限的公務員。

檢方查出，2020年9月至2022年2月間，馮雲禾藉辦理教育部適用勞保員工之勞、健保薪資代扣繳業務時，每月虛增部分教育部適用勞、健保費自付額的薪資代扣繳金額，分別向109人收繳健保費自付額現金13萬3263元，另向32人收取勞保自付額1萬2422元，僅繳納健保自付額4萬2515元、勞保自付額3291元給秘書處出納人員，詐取剩餘的9萬9879元。

全案經廉政署移送北檢偵辦。檢方認定，馮雲禾所為，涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物交付罪嫌，今依法提起公訴。

至於馮雲禾被控涉犯貪汙治罪條例之侵占職務上持有之非公用私有財物，檢方指出，該罪是以合法取得他人財物為前提，馮雲禾不法取得代扣金額，與侵占罪構成要件未合，此部分處分不起訴。

教育部秘書處臨時人員馮雲禾，於2020年9月至2022年2月間，涉嫌虛增逾百人的勞、健保自付額的薪資代扣金額，詐得9萬9879元，今遭起訴。示意圖。圖／聯合報系資料照片
教育部秘書處臨時人員馮雲禾，於2020年9月至2022年2月間，涉嫌虛增逾百人的勞、健保自付額的薪資代扣金額，詐得9萬9879元，今遭起訴。示意圖。圖／聯合報系資料照片

健保 教育部 詐欺 貪汙

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