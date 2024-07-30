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台中人夫氣妻2年不行房 要歡愛得付500元…法官判准離婚

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名男子在2014年結婚，育有2名子女，他控訴妻子，結婚3年後，妻規定每月僅能行房1次，2019年後則拒絕與他行房，甚至行房或與妻子說話，都要被妻子要求收500元費用，妻子還在家人面前批評他「性無能」，他應妻子要求，將房地產預告登記在妻子名下，但妻子仍態度冷漠，認為婚姻以生破綻，訴請離婚，二審維持原判，判二人離婚。

判決指出，台中市一名男子在2014年初結婚，育有兩名子女。人夫指控妻子，從2017年7月起無故不同房，還規定「每月行房1次」，2019年10月開始，就完全不與他行房，還批評他「太胖」、在家人面前批評他「性無能」，他欲與妻子溝通，妻子都置之不理。

人夫在2021年向台中地院訴請離婚，妻子才承諾願意改善夫妻關係，他撤回訴訟後，還應妻子要求，將房地產辦理預告登記給妻子，未料妻子又故態復萌，恢復冷漠態度，還告知他，每次與妻子說話或行房，都需付款500元，他在2022年提出離婚訴訟時，已有2年沒有跟妻子交談，都是透過LINE、簡訊聯繫，婚姻已生破綻，難以恢復。

人妻則說，丈夫說的不是事實，二人婚姻癥結點在行房次數與繳納房貸問題，她個性保守，無力配合丈夫頻繁行房要求，請求法官駁回丈夫訴請。

台中地院審理後認為，人妻坦認每年僅行房8至10次，2022年初後，更是未再與丈夫行房，夫妻雖有做婚姻諮商，但雙方都各自堅持己見、固守自己立場，對他方多所埋怨與指責。

法官也說，雙方在同一屋簷下，竟長達逾2年未與他方當面直接對話，僅以訊息交代未成年子女照護等必要事項，未見何人願先釋放善意打破僵局，改善、修補彼此關係，以謀婚姻破鏡重圓，夫妻互動極為冷漠，感情淡薄疏離，夫妻情分實已蕩然無存，因此二人婚姻已生破綻，難以回復，判准二人離婚。

全案上訴台中高分院後，仍維持一審認定，駁回人妻上訴，仍可上訴最高法院。

台中市一名人夫指控妻子兩年不行房，甚至要收取行房費500元，台中高分院判准二人離婚。示意圖／ingimage
台中市一名人夫指控妻子兩年不行房，甚至要收取行房費500元，台中高分院判准二人離婚。示意圖／ingimage

夫妻關係 婚姻 離婚

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