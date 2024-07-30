快訊

半導體廠員工上班昏死 公司負責人遭家屬痛毆「逼簽800萬本票」

日本人眼中的台灣女生！1特徵讓台灣人超有感：身邊真的沒人做

奧運擊劍／香港張家朗花劍衛冕 台灣裁判卻遭質疑「黑哨」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

弟半導體公司上班昏死 姊討撫恤金逼負責人簽800萬本票

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣李姓女子不滿竹北某半導體材料公司，因弟弟上班時昏厥過世，竟夥同表弟將負責人帶到李家毆打臉部，李女還恐嚇對方「一命換一命」、「拿出買命錢」，要求負責人賠償撫恤金，負責人嚇得答應賠償800萬並簽本票，新竹地院依強制罪將2人均判刑5月，易科罰金15萬元。

法官調查，呂男與李女為表姊弟關係，2020年11月16日上午9時許，2人前往該半導體材料公司，佯稱要釐清李女弟弟於2020年10月19日在公司上班時昏厥後過世一事，隨後再邀公司負責人與1名股東，跟隨2人共同前往李男生前位於新竹縣住宅商討相關事宜。

抵達李宅後，呂男與李女與多名事先安排好的男子，憑藉人數優勢，開口要求公司需賠償李男死亡後撫卹金，否則無法離開李宅。談判過程中，股東提及死者李男生前掏空公司，呂男當場抓狂打了股東一巴掌，李女也恫稱：「一命換一命」、「拿出買命錢」等語。

負責人與股東因敵眾我寡壓迫心生畏懼，於是提出500萬賠償，但對方認為不夠，於是加到800萬才拍板，並在呂男與李女逼迫下簽發本票。

法官認為呂男與李女2人，僅因李男撫卹金之事，而與資方相約協商，然未尊重對方自由意願，強令簽署擔保本票與連帶保證書，過程中恣意傷害告訴人及出言恫嚇告訴人，最後依強制罪均判刑5月，易科罰金15萬元。

被迫簽下的800萬本票，經公司負責人提起確認本票債權不存在訴訟，已獲勝訴，本票失效且無從行使。傷害罪部分，已超過告訴期間，檢察官不起訴處分。

新竹縣李姓女子不滿竹北某半導體材料公司，因弟弟上班時昏厥過世，竟夥同表弟將負責人帶到李家毆打臉部，李女還恐嚇對方：「一命換一命」、「拿出買命錢」要求負責人賠償撫恤金。示意圖／Ingimage
新竹縣李姓女子不滿竹北某半導體材料公司，因弟弟上班時昏厥過世，竟夥同表弟將負責人帶到李家毆打臉部，李女還恐嚇對方：「一命換一命」、「拿出買命錢」要求負責人賠償撫恤金。示意圖／Ingimage

半導體 恐嚇 新竹

延伸閱讀

顏寬恒沙鹿豪宅案涉犯3罪今宣判 2罪判8年4月 竊占無罪

台南男為損友強出頭 設局反綁債權人勒贖被判10年8月

國防部會客室成詐騙場所！假冒軍官約建商買國有地 最終下場曝光

為賽德克巴萊4500萬債權 導演魏德聖告郭台強民事敗訴

相關新聞

「送你最後一程」男大生告白失敗割喉學姊 判關5年半

高雄樹德科技大學林姓男大學生前年2度向盧姓學姊告白遭拒，他心生不滿，拿美工刀割盧女頸部、胸部和手臂，喊「送你最後一程」，...

台中人夫氣妻2年不行房 要歡愛得付500元…法官判准離婚

台中市一名男子在2014年結婚，育有2名子女，他控訴妻子，結婚3年後，妻規定每月僅能行房1次，2019年後則拒絕與他行房...

弟半導體公司上班昏死 姊討撫恤金逼負責人簽800萬本票

新竹縣李姓女子不滿竹北某半導體材料公司，因弟弟上班時昏厥過世，竟夥同表弟將負責人帶到李家毆打臉部，李女還恐嚇對方「一命...

批旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」 沈富雄二審再獲判無罪

前立委沈富雄於政論節目批筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」、「沒有廉恥」、「厚臉皮」，被陳時奮自訴公然侮辱...

虛增同事勞健保自付額詐9萬餘元 教育部臨時人員涉貪今起訴

教育部秘書處臨時人員馮雲禾於2020年9月至2022年2月間，涉嫌虛增逾百人的勞、健保自付額的薪資代扣金額，詐得9萬98...

黃光芹批「不要臉的髒東西」 陳時奮認為是罵他…二審也輸了

去年民進黨爆發性騷擾醜聞，名嘴黃光芹在臉書PO文「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」旅美教授陳時奮上網回擊，認為黃光芹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。