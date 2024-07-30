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弟半導體公司上班昏死 姊討撫恤金逼負責人簽800萬本票
新竹縣李姓女子不滿竹北某半導體材料公司，因弟弟上班時昏厥過世，竟夥同表弟將負責人帶到李家毆打臉部，李女還恐嚇對方「一命換一命」、「拿出買命錢」，要求負責人賠償撫恤金，負責人嚇得答應賠償800萬並簽本票，新竹地院依強制罪將2人均判刑5月，易科罰金15萬元。
法官調查，呂男與李女為表姊弟關係，2020年11月16日上午9時許，2人前往該半導體材料公司，佯稱要釐清李女弟弟於2020年10月19日在公司上班時昏厥後過世一事，隨後再邀公司負責人與1名股東，跟隨2人共同前往李男生前位於新竹縣住宅商討相關事宜。
抵達李宅後，呂男與李女與多名事先安排好的男子，憑藉人數優勢，開口要求公司需賠償李男死亡後撫卹金，否則無法離開李宅。談判過程中，股東提及死者李男生前掏空公司，呂男當場抓狂打了股東一巴掌，李女也恫稱：「一命換一命」、「拿出買命錢」等語。
負責人與股東因敵眾我寡壓迫心生畏懼，於是提出500萬賠償，但對方認為不夠，於是加到800萬才拍板，並在呂男與李女逼迫下簽發本票。
法官認為呂男與李女2人，僅因李男撫卹金之事，而與資方相約協商，然未尊重對方自由意願，強令簽署擔保本票與連帶保證書，過程中恣意傷害告訴人及出言恫嚇告訴人，最後依強制罪均判刑5月，易科罰金15萬元。
被迫簽下的800萬本票，經公司負責人提起確認本票債權不存在訴訟，已獲勝訴，本票失效且無從行使。傷害罪部分，已超過告訴期間，檢察官不起訴處分。
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