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黃光芹批「不要臉的髒東西」 陳時奮認為是罵他…二審也輸了
去年民進黨爆發性騷擾醜聞，名嘴黃光芹在臉書PO文「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」旅美教授陳時奮上網回擊，認為黃光芹以「不要臉的髒東西」貶抑人格，自訴黃女公然侮辱罪嫌，一審判決黃光芹無罪；陳時奮上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持判黃光芹無罪。
陳時奮自訴表示，黃光芹在2023年6月8日上午7點多，在她的臉書帳號「黃光芹」網頁上發表「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」文章，內容提及他臉書帳號「翁達瑞」，後來他以「翁達瑞」在臉書上發表「駁斥黃光芹的惡意攻擊」的文章。
陳時奮認為，他與黃光芹雙方雖然立場不同，但可以理性辯證，不過黃女在臉書撰文稱「不回應不值得回應的反撲，連他的名字都不想提，不要臉的髒東西」，黃女以「不要臉的髒東西」來貶抑他的社會評價、人格名譽，犯公然侮辱罪。
一審審理認為，客觀上無法從臉書言論得知黃光芹所指的為何人，且黃女也未主動連結或轉貼陳時奮的相關文章，難以認定黃女有何侮辱陳時奮的主觀犯意。
一審指出，黃光芹言論是就從政女性所受政治霸凌等公共議題的意見表達，同時以性質上屬較粗鄙、不雅的詞彙表示不願回應的意見，與無端謾罵有別，沒有以毀損陳的人格、名譽為唯一目的，判黃女無罪。
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