批旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」 沈富雄二審再獲判無罪

前立委沈富雄於政論節目批筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」、「沒有廉恥」、「厚臉皮」，被陳時奮自訴公然侮辱罪嫌，一審判決沈富雄無罪；陳時奮不服上訴，台灣高等法院二審今駁回上訴，仍判沈富雄無罪。

沈富雄2023年6月在電視政論節目與立委高嘉瑜討論性騷擾黑數，被陳時奮在臉書發文批評說謊、抹黑民進黨等；沈富雄再於節目上批評陳時奮，「知識分子敗類，腦筋只有深綠意識形態」、「他就是恨高嘉瑜」、「唯一說謊就是沒有廉恥、厚臉皮的學者翁達瑞」。

陳時奮不滿自訴沈富雄涉犯公然侮辱，認為沈的言論已非合理評論而是謾罵；一審開庭時，陳的委任律師指出，沈常上節目應就事論事，且陳的聲量不及沈，希望法院查明誰在虛構事實、散布假訊息。

沈富雄則說，他向來謹言慎行，且他和陳素昧平生，陳目的是打擊高嘉瑜，認為高嘉瑜不配被提名連任立委，卻把他一起拖下水；再者，陳時奮沒有在政論節目現場，文章都是憑自己想像，認為對方提告浪費司法資源。

一審認為不能以「鋸箭方式」截取而無視事件脈絡，沈的言論非毫無意義的謾罵，不是專以貶損翁的社會評價、人格、名譽為目的，依翁所舉的證據，不能證明沈犯罪，判決無罪。