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國會改革法案「舉手」表決無效？ 藍白兩黨58立委全成他的被告

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，一名黃姓男子認為藍、白立委舉手表決方式違背立法院議場規則，以立法院、行政院、國民黨、民眾黨及58名立委為被告，提告民事訴訟請求確認立法程序無效，並應回復原狀，台北地方法院不經言詞辯論，判決黃敗訴，可上訴。

國會改革法案通過後，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請法規範憲法審查，憲法法庭8月6日將行言詞辯論；然而，黃主張，立職法修正草案、刑法增訂總統國情報告常態化、藐視國會罪、人事同意權、國會調查權等，國民黨、民眾黨立委舉手表決，贊成通過停止討論進行二、三讀程序，明顯違背立法院議場規則。

黃指出，依立法院議事規則，立委舉手表決等同於選票，而他提告請求確認立職法、刑法修正條文，藍白立委坐或站在主席台、政府首長席、紀錄人員席位上舉手無效，應回復至尚未有多數立委贊成停止討論、二、三讀程序前的原狀。

台北地院認為，依照黃主張內容為立職法修正案立法程序屬違法無效，應回復原狀，而此部分涉及立法院依相關議事規則，在議事程序上行使職權的合憲性和正當性爭議，不是民事私權糾紛，不符民事訴訟解決紛爭的目的。

判決指出，黃提告的內容與民法、民事訴訟法規定無關，法院無從審理，黃顯然沒有確認利益，起訴沒有理由，因此不經言詞辯論，而判決駁回黃的請求。

國民黨立委拉起「堅持國會改革、反貪腐查弊案」布條，表達堅持國會改革。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委拉起「堅持國會改革、反貪腐查弊案」布條，表達堅持國會改革。圖／聯合報系資料照片

國會改革法案 民事訴訟 立法院職權行使法

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