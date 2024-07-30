批蔡英文用人政治黑金化 蘇煥智無罪

前台南縣長蘇煥智。圖／聯合報系資料照片 前台南縣長蘇煥智前年參選台北市長期間，在臉書批評前國策顧問黃承國父親過世時，有高階警官去靈堂摺紙蓮花，被依加重誹謗罪起訴。蘇主張是在評論前總統蔡英文的用人政策，台北地院認為，蘇的言論是否重傷政府、警界形象與黃無關，昨判蘇無罪，可上訴。

蘇煥智2022年10月陸續在臉書發文，指黃承國父親過世後，有民進黨立委去祭拜，發現一堆警察局長竟然到「木柵國仔」家摺紙蓮花。

蘇在臉書稱，顯然這些高階警官的升遷如果不是透過「木柵國仔」管道，豈會如此順服？問題是誰賦予「阿國」這麼大參贊國家高階警官升遷權限呢？難道不是蔡英文的默許嗎？蘇說，政治黑金化、貪腐化，治安的敗壞、法治的崩解，難道不是蔡英文刻意縱容造成的嗎？

黃承國提告，檢察官認為，蘇的言論使人認為黃有能力使高階警官順從、屈服，並左右警官升遷，因而對黃產生負面印象，將蘇起訴。

蘇煥智說，跟他講這件事的是民進黨立委，黃承國代表「英系」，有警官去靈堂摺紙蓮花，符合經驗法則；蘇說，黃承國是「二清」掃黑對象，他批判蔡英文用人政策，蔡讓「一清」、「二清」的人任國策顧問，真正要講的是台灣政治黑金化。

合議庭認為，蘇煥智是轉述民進黨立委見聞，撰寫內容為中性陳述，難以認定毀損黃承國名譽，此外，黃曾是國策顧問，警察局長到家摺紙蓮花，屬可公評之事。

判決說，蘇煥智對蔡英文的用人政策提出評論，不是以損害黃承國名譽為目的，其言論是否重傷政府、警界形象，與是否對黃承國成立加重誹謗罪無涉。