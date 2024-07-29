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外圍共犯都認了 涉當詐團車手頭…余天女婿陳鑒堅不認罪

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，因涉嫌擔任詐騙集團車手頭，經手724.5萬元水錢，今年6月遭新北地檢署依共同詐欺取財罪、組織犯罪、洗錢等罪起訴。新北地方法院今首度開庭，包括另一車手頭李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪，唯獨陳鑒和身為虛擬貨幣商的共犯張雲祥、莊雅妃不認罪，但張、莊坦承查核不實，願賠償被害人部分損失，陳鑒則堅持無罪答辯，否認所有犯行。

目前檢方起訴陳鑒包括共同詐欺取財、組織犯罪及洗錢既遂1罪、未遂3罪共4罪，但他完全否認犯罪，堅稱自己只是受友人、共犯張雲祥所託，代為收取虛擬貨幣投資款，完全否認檢方所有指控。

陳鑒委任律師補充，張雲祥、莊雅妃均為以經營虛擬貨幣為業之人，陳鑒只是受託收錢，不知道款項是詐欺所得，且檢方就陳鑒與張、莊2人間的犯意聯絡、行為分攤並未舉證，因此陳鑒仍主張自己無罪。

至於張、莊2人先前開庭時，承認確實曾叫陳鑒、蔡建國等人向被害人收錢的客觀事實，但否認有詐欺和參與組織犯罪，表示自己以經營泰達幣、賺取價差為業，這次確實在KYC（實名認證）上有所疏失，因此願意就此部分賠償被害人部分損失，以換取原諒。

檢方起訴指出，該詐騙集團成員包括陳鑒、李富雄、蔡建國、張雲祥、莊雅妃、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕等人，彼此分工分為三層。由首腦張雲祥、莊雅妃，依不同被害人指揮陳鑒、李富雄擔任第一層車手頭，或由陳鑒、蔡建國擔任第二層車手頭，收取車手李富雄、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕收回俗稱水錢的詐騙贓款。

今年3、4月間，陳鑒等人分頭對台北市、新北市和新竹縣竹北共6名被告人，藉由LINE群組的股票投資詐騙，騙取數十萬到數百萬不等金額；其中損失金額最高者為830萬元。陳鑒等人收取水錢後，再依張、莊2人指示，將贓款轉為虛擬加密貨幣進行洗錢，藉以隱匿不法所得。

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，因涉嫌擔任詐騙集團車手頭遭檢方起訴，但他今天首度開庭時堅持自己無罪，拒絕承認所有犯行。記者沈昱嘉／攝影
民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，因涉嫌擔任詐騙集團車手頭遭檢方起訴，但他今天首度開庭時堅持自己無罪，拒絕承認所有犯行。記者沈昱嘉／攝影

余天 虛擬貨幣 詐騙集團

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