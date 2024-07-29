高雄多區ATM半年遭領百萬 警查都是他所為拘提遭押

高雄市湖內、新興、鼓山及左營等地的超商或金融機構的ATM今年半年以來，遭詐團車手提領共計105萬元詐款，高雄市刑大接獲165反詐騙專線大數據通報分析，查出該名車手都是同一人搭小黃提款，追查發現車手是越南籍范姓逃逸移工，得知范藏身在台南，7月20日將他拘提到案，經檢察官聲請羈押獲准。

高雄市刑大偵四隊警方日前接獲165反詐騙大數據案件交查，指有詐騙集團以假網購、假貸款或假租屋等詐騙手法，以多種話術蒙騙被害人，稱賣家以不能下單為由誘騙被害人加入通訊軟體LINE，再由一名自稱「客服專員」之人提供連結謊稱需做金流驗證，詐騙逾20名被害人。

車手分別在高雄市左營、湖內、鳳山、新興、鼓山等地的金融機構或超商提領65次，共計105萬元詐款。

刑大偵四隊警方著手調查，發現提領詐款的車手都是同一人，專門搭同一家公司的小黃至ATM前提領後搭原車離開。

警方循線追查，查出車手是2023年9月逃逸的越南籍范姓移工（23歲）所為，7月20日查出范落腳於台南市仁德區的套房租屋處，當天持拘票前往逮人。

范聲稱，逃逸期間，加入詐團當車手，每次成功提領，可獲1成或1.5成的報酬，在300天以內提領105萬獲得約10萬酬勞。