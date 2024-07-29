吳義聰停車場昏倒離世 檢察總長邢泰釗弔唁：他是有溫度、內涵的檢察官

台中高分檢檢察官、行政執行署前副署長吳義聰日前離世，檢察總長邢泰釗今天代表中華民國檢察官協會赴靈堂弔唁，並慰問家屬；邢說，檢察官負擔沈重，屢傳因公致健康出現狀況，呼籲在立法上儘量減少行政刑罰，疏減訟源外，也希望同仁多加注意身體健康。

吳義聰本月25日於宿舍停車場昏倒，送醫後不幸當晚離世，邢泰釗今天上午偕同檢協會秘書長吳怡明赴台中吳義聰的靈堂上香致哀，致贈家屬慰問金。

吳義聰司法官36期結業，曾任台北、苗栗地檢署主任檢察官、台灣高檢署檢察官、行政執行署桃園、新北、台北等分署長、執行署副署長；吳畢業於台北工專，是少數兼具法律、理工專長的檢察官。吳曾表示打擊犯罪「是相當有意義的工作，是人生中難得的體驗」。

吳義聰於執行署任職時，秉持魔鬼藏在細節裡的信念，針對繁複的執行流程認真檢討，另破獲許多刑案，2008年司法節獲頒績優檢察官獎，執行公務倍受當事人肯定，2006、2007年曾擔任中華民國檢察官協會副秘書長。