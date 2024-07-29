Kolas批法院判決是輪暴？ 花蓮地院：尊重表達意見權益

總統府前發言人Kolas Yotaka去年被爆料，與已婚李姓隨扈發生不倫戀，她近日在網路上撰文，指稱隨扈因失眠服用抗焦慮助眠藥物，進而產生夢遊並傳大量的訊息，更批評花蓮地方法院的判決是「輪暴」。法院今天回應，尊重當事人表達意見的權益，其餘不表示意見。李妻目前聯繫不上。

Kolas去年被周刊爆出在競選花蓮縣長期間，與已婚的李姓隨扈發生不倫戀，李妻憤而提告求償百萬元。花蓮地方法院民事庭於3月宣判，認為Kolas不法侵害李妻配偶關係的身分法益且情節重大，判賠精神慰撫金75萬元。

Kolas近日說明當時情況，與隨扈關係就像是兄弟姐妹，因隨扈長達5年重度失眠，須服用抗焦慮助眠的藥，副作用會產生夢遊，晚上會收到大量的訊息，甚至「其中有時脫序表達愛慕之情」。她通常會安撫、回應幾句，而這些與工作無關的對話也都會隨手刪除，更沒有接受隨扈的表達。

至於花蓮地方法院的判決，Kolas批評，這不是審判，這是「輪暴」，把價值、道德、政治炒成一鍋名叫「公道」的菜，並表示會告好告滿。