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柯文哲喊祭旗提告卓冠廷吞敗 審理意外曝柯P、高虹安豪宅會面

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

民眾黨主席柯文哲、新竹市長高虹安。聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影
民眾黨主席柯文哲、新竹市長高虹安。聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影

民眾黨主席柯文哲不滿民進黨新北市議員卓冠廷，2022年在節目中稱他「塞人」到新竹市政府，並為此與新竹市長高虹安爆口角，讓柯喊告要拿卓祭旗。不過士林地方法院今宣判，卓冠廷無罪。卓冠廷今表示，柯罵人是狗、罵公務員是太監，卻受不了別人講他與高有口角，亂提告浪費司法資源。

卓冠廷指出，之前在節目上提到柯文哲與高虹安密會，談及新竹市政府的用人，柯文哲氣急敗壞，對他提告刑事加重誹謗罪，但從柯文哲自訴狀一再證實他所說的人、時、地全部正確，且歷經多次開庭，本人親自出席，柯文哲一次都沒到庭，稍早士林地方法院宣判他無罪。

卓說，政治人物和公眾人物因公眾事務遭社會檢驗與評論時，都應該有虛心接受的雅量，很遺憾，柯文哲在他評論柯介入竹市府人事時，選擇告他「祭旗」。這句話證明柯並非冤枉或妨礙名譽提告，只是要找一個對象來吿，讓其他批評柯的人害怕，證明他的人格特質和氣度格局，不足以擔任國家重要大任。

卓指出，在法院審理的過程中，也意外揭露當時柯文哲和高虹安的會面地點，竟是一處豪宅大樓的毛坯屋中，不知道民眾黨堂堂黨主席和新科市長，為何要到這種地方來密會，難道是交換用人哲學？

卓諷刺，民眾黨才成立三年多，標榜新政治，並且藉著反貪腐、高舉居住正義吸引年輕選票，私下竟在建商毛胚屋密談。卓強調，柯文哲自己罵人是狗、罵公務員是太監，言詞「尖刻如刀」不覺得是汙辱人，講他與高虹安有口角居然就受不了，顯然是雙標，胡亂提告，浪費司法資源，這絕對不是大家期待的新政治。

卓冠廷出庭指柯文哲可以隨便罵人，但卻容不下別人評論他。圖／本報資料照片
卓冠廷出庭指柯文哲可以隨便罵人，但卻容不下別人評論他。圖／本報資料照片

卓冠廷 提告 柯文哲 高虹安

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