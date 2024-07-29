柯文哲為塞人提告加重誹謗敗訴 卓冠廷發聲明：提告祭旗

民眾黨主席柯文哲不滿新北市議員卓冠廷，在直播節目講他「塞人」到新竹市政府，與高虹安因人事布局傳出口角，自訴提告加重誹謗罪。士林地方法院判決卓冠廷無罪，卓今發聲明指出，政治人物因公眾事務遭社會檢驗與評論時，都應有虛心接受的雅量，柯文哲選擇告我來「祭旗」。

自訴人柯文哲提告主張，卓冠廷2022年12月6日在三立新聞直播節目「94要客訴」，「高虹安沒有要對柯文哲所塞的人全盤接收…」，「這次的人事布局意見不合以外，也傳出他們兩個有傳出口角，是非常不歡而散的」，未經合理查證，用不實言論詆毀自訴人，誣指自訴人為寄生新竹市政府謀取利益而與市長高虹安爭執，應成立加重誹謗罪。

士院判決指出，2022年12月4日柯文哲與高虹安會面，柯文哲向高推薦可任市府內職務人選，但未獲高虹安同意，證人到庭證稱，柯、高在新竹某建物會面，對新竹市政、人才選用討論及意見交換。柯文哲受訪時曾表示「一定會介紹人給高虹安」。

法院認定，卓冠廷所言非憑空虛捏杜撰，無從認定未經合理查證，卓冠廷得知2人會面消息，非必直接來自柯或高本人，卓準確提及會面日期，及談論新竹市府人事議題，可推知掌握一定消息來源，不能排除輾轉得知可能性。法官審酌，自訴意旨提出的證據調查結果，卓冠廷對可受公評之事，善意發表評論，尚不能證實未經合理查證，無從認定加重誹謗罪，全案諭知無罪。可上訴。

卓冠廷今聲明如下：

去年，因我在節目上提到柯文哲與高虹安密會，並且談及新竹市政府的用人，柯文哲氣急敗壞，對我提出刑事加重誹謗罪。 但是，從柯文哲的自訴狀裡，就一再證實我的所說的人、時、地全部正確，且歷經多次開庭，本人親自出席，柯文哲一次都沒到庭，稍早士林地方法院宣判，被告卓冠廷無罪。 台灣是有言論自由的國家，政治人物和公眾人物因為公眾事務遭到社會公眾的檢驗與評論時，都應該有虛心接受的雅量，很遺憾，柯文哲在我電視評論他介入竹市府人事時，選擇告我來「祭旗」。 當初這句話就證明，柯文哲不是因為我冤枉他有妨礙到他名譽要告我，他只是要找一個對象來吿，要讓批評他的其他人害怕，證明他的人格特質和氣度格局，不足以擔任國家重要大任，所以在2024總統大選台灣人民也已經做出選擇。 在法院審理的過程中，也意外揭露當時柯文哲和高虹安的會面地點，竟然是在一處豪宅大樓的毛坯屋中，我不知道民眾黨堂堂黨主席和新科市長，為何要到這種地方來密會，去交換用人哲學？ 當時民眾黨才成立三年多，標榜新政治，並且藉著反貪腐、高舉居住正義大旗來吸引年輕選票，私底下竟是在建商毛胚屋密密談。 我要再次強調，柯文哲自己罵人是狗、罵公務員是太監，言詞「尖刻如刀」他不覺得是汙辱人，而講他與高虹安有口角，他居然受不了，「脆弱如玻璃」顯然是雙標，胡亂提告，浪費司法資源，這絕對不是大家期待的新政治！