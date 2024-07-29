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柯文哲自訴卓冠廷加重誹謗「塞人至新竹與高虹安有口角」 卓判無罪
民眾黨主席柯文哲不滿新北市議員卓冠廷，前年在直播節目講他「塞人」到新竹市政府，與高虹安因人事有口角，自訴提告加重誹謗罪。卓冠廷稱他消息來源很權威，沒有「通靈能力」有人知悉消息才會傳開。士林地方法院今宣判，卓冠廷無罪。
全案起源於，卓冠廷2022年12月6日在三立新聞直播節目「94要客訴」爆料，高虹安拒絕柯文哲安排北市府內民眾黨人士，卓又在臉書稱，高虹安的聲明未否認柯文哲要「塞人」到新竹市政府。
卓冠廷去年出庭否認犯罪，主張不罰。他直言，搞不懂哪裡損害柯文哲先生名譽，高虹安證實確有被推薦人，有人從台北市政府轉新竹市政府，民眾黨有人轉任新竹市府等。
卓冠廷稱，消息來源很權威，並非空穴來風，且人事是主觀討論，有意見不合「非常符合常理」。辯護人稱，卓冠廷又沒有「通靈能力」，已有人知悉消息才會傳開。前年12月12日高虹安受訪，記者提問「是否曾和柯文哲討論新竹市小內閣名單」高虹安回答，沒有推薦政務官，但有推薦優秀的事務官，高虹安已證實有此事，卓冠廷講的為事實，不構成誹謗罪。
卓去年當庭指出，柯文哲日前罵人家是狗，評論北流不提供場地，罵公務員是太監，他罵人言詞「尖刻如刀」他不覺得是羞辱人，而講他與高虹安有口角，他居然受不了，「脆弱如玻璃」顯然是雙標，他可隨便罵人但容不下別人評論他。
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