柯文哲自訴卓冠廷加重誹謗「塞人至新竹與高虹安有口角」 卓判無罪

民眾黨主席柯文哲不滿新北市議員卓冠廷，前年在直播節目講他「塞人」到新竹市政府，與高虹安因人事有口角，自訴提告加重誹謗罪。卓冠廷稱他消息來源很權威，沒有「通靈能力」有人知悉消息才會傳開。士林地方法院今宣判，卓冠廷無罪。

全案起源於，卓冠廷2022年12月6日在三立新聞直播節目「94要客訴」爆料，高虹安拒絕柯文哲安排北市府內民眾黨人士，卓又在臉書稱，高虹安的聲明未否認柯文哲要「塞人」到新竹市政府。

卓冠廷去年出庭否認犯罪，主張不罰。他直言，搞不懂哪裡損害柯文哲先生名譽，高虹安證實確有被推薦人，有人從台北市政府轉新竹市政府，民眾黨有人轉任新竹市府等。

卓冠廷稱，消息來源很權威，並非空穴來風，且人事是主觀討論，有意見不合「非常符合常理」。辯護人稱，卓冠廷又沒有「通靈能力」，已有人知悉消息才會傳開。前年12月12日高虹安受訪，記者提問「是否曾和柯文哲討論新竹市小內閣名單」高虹安回答，沒有推薦政務官，但有推薦優秀的事務官，高虹安已證實有此事，卓冠廷講的為事實，不構成誹謗罪。