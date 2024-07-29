法官猥褻女書記官又猥褻女法官 檢方控「權力犯罪」求刑2年2月

士林地院停職法官蔡明宏被控在陽明山強制猥褻女書記官、候補女法官，士林地檢署起訴蔡，蔡否認犯罪，聲請移轉管轄獲准；台北地院審理，檢方對蔡求刑2年2月，並認為蔡假藉職務犯罪，建請法官加重量刑。

檢察官認為，蔡明宏曾是士林地院行政庭長，行政庭長的權利與地位僅次於院長，而被害人一是院內女書記官、一是院內候補女法官，在職場皆需聽令於蔡，因此建議法官重判蔡。

檢方對蔡明宏求重刑所援引的法條，是刑法瀆職罪章、第134條。法律規定，公務員假借職務上之權力、機會或方法故意犯本章以外各罪者，加重其刑至二分之一；檢方認定蔡利用權力犯罪，應有加重其刑的法律適用。

台北地院今年6月開辯論庭，蔡明宏仍無罪答辯，檢方對蔡的2個犯行各求處有期徒刑1年6月、合併求處有期徒刑2年2月，求刑目的，在避免判刑在2年以下致蔡獲緩刑宣告。本案訂8月21日上午宣判。

法官論壇2023年6月一篇題為「妳不孤單」的文章爆料，指資深法官「蔡董」前年11月15日以關心工作狀況，中午開車載著剛分發的女法官到陽明山上吃飯，車輛卻開到深山的「中湖戰備道」旁。

論壇貼文指，「蔡董」在車上性騷女法官不只一輪，最後女法官以要案件評議為由要求下山，蔡明宏隨後上網發文稱「我如果有性騷行為，我用我全部身家性命賭上任何詛咒」。

檢方偵查，2007年蔡擔任行政庭長，開車載女書記官上陽明山，在人車稀少的避車彎於車內涉嫌環抱、頭貼胸部吸吮，女書記官制止，蔡稱「再5分鐘就好」；女書記官驚嚇逃下車，後來在蔡怒視下又上車，由蔡開車送回家。

2022年11月，蔡明宏邀約候補女法官到陽明山土雞城用餐，開車至避車彎稱「頭暈需要暫時休息」，停車後，蔡涉嫌揉捏女法官左手腕、掐捏女法官大腿，再隔著褲子摳碰對方的私處。