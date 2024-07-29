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幼園狼師案送監院調查 蔣萬安：走在法律更前面避免漏接

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市幼兒園狼師案，北政府上周提出檢討報告，指2022年獲通報後的行政處理確有疏失，教育局、社會局都難辭其咎，將主動把全案移送監察院。台北市長蔣萬安今天再次強調，面對幼兒園一切事件，他都願意承擔，也都誠心面對，且深刻的檢討，並即刻提出改革方案。

蔣萬安說，所以北市府做的是比現行的法規要更多、更嚴格、也更全面，就是避免未來類似事件再次發生。也要求兩個局召開考績會進行相關行政的懲處，同時也主動將這個案件送監察院調查。

媒體追問，市府送監察院，是否是認為在幫前朝背鍋？蔣萬安表示，北市發生任何幼兒性侵或是危害安全的事情受到傷害，他都應該要面對，也都會承擔。所以提出改革方案，就是走在法律的更前面、做得更多，就是希望避免任何的漏接，避免未來任何類似的事情再次發生。

台北市長蔣萬安上午主持北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程開工典禮，期許新動保之家於116年順利完工，117年開幕營運。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安上午主持北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程開工典禮，期許新動保之家於116年順利完工，117年開幕營運。記者侯永全／攝影

監察院 蔣萬安

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