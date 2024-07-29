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幼園狼師案送監院調查 蔣萬安：走在法律更前面避免漏接
台北市幼兒園狼師案，北政府上周提出檢討報告，指2022年獲通報後的行政處理確有疏失，教育局、社會局都難辭其咎，將主動把全案移送監察院。台北市長蔣萬安今天再次強調，面對幼兒園一切事件，他都願意承擔，也都誠心面對，且深刻的檢討，並即刻提出改革方案。
蔣萬安說，所以北市府做的是比現行的法規要更多、更嚴格、也更全面，就是避免未來類似事件再次發生。也要求兩個局召開考績會進行相關行政的懲處，同時也主動將這個案件送監察院調查。
媒體追問，市府送監察院，是否是認為在幫前朝背鍋？蔣萬安表示，北市發生任何幼兒性侵或是危害安全的事情受到傷害，他都應該要面對，也都會承擔。所以提出改革方案，就是走在法律的更前面、做得更多，就是希望避免任何的漏接，避免未來任何類似的事情再次發生。
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