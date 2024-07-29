桃園議員張肇良涉關說違建 羈押禁見確定

民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌關說違建，桃園地檢署聲押禁見，桃園地院裁准。張肇良不服提起抗告，台灣高等法院今天認定原裁定並無違誤，駁回抗告。張肇良羈押禁見確定。

台灣高等法院指出，原審以張肇良涉犯貪污治罪條例等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，且有事實足認有滅證及串證之虞，若僅命具保、責付等侵害較小處分，不足以確保追訴程序順利進行，張男確實有羈押、禁止接見及通信必要，原審裁定羈押禁見，並無違誤或不當。

高院指出，張肇良抗告為無理由，予以駁回，不得再抗告。

全案緣於，檢調調查，張肇良疑似涉嫌關說龍潭區公所，不要通報1處正在興建中的違章建築為A類違建，讓該違建不會被即報即拆，才能在完工後出租給超商營業。

桃檢發動搜索約談行動，檢方複訊後，聲請羈押張肇良。桃園地方法院18日開庭審理後認為，張肇良說詞反覆，且有逃亡、串證或滅證之虞，涉犯貪污治罪嫌疑重大，裁定收押禁見。