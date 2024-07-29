憲法法庭遭潑黑漆...8月6日國會改革法案釋憲戰 這類人恐不能旁聽

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請法規範憲法審查，憲法法庭8月6日行本案言詞辯論，今公布核發旁聽證核發、網路直播相關事項，有鑑於銜牌日前遭潑漆一事，憲法法庭特別點出「先前有擾亂憲法法庭秩序或前來本院院區滋擾紀錄者，得禁止旁聽，不予核發旁聽證」。

憲法法庭19日已裁定國會改革法案釋憲暫時處分案，立職法、刑法修正條文其中13條全部或一部分暫停適用；憲法法庭也於22日公布本案言詞辯論流程，預定上午9點開庭、下午5點結束，並分為上下兩場，上午聚焦立法程序、總統國情報告、反質詢、人事同意權部分，下午則為調查權、聽證會、藐視國會罪等規定。

然而，暫時處分案裁定的翌日，抗議常客田山盛國騎乘機車、帶黑色顏料到司法院，潑灑憲法法庭銜牌，並在牆面上留下「黑手印」；司法院臉書粉絲專頁也被民眾留言灌爆，並有威脅大法官人身安全的字句。

有鑑於此，憲法法庭今公布8月6日國會改革法案釋憲言詞辯論，相關旁聽證核發、網路直播相關事項時，特別加註依「憲法法庭旁聽實施辦法」第7條第8款規定意旨，先前有擾亂憲法法庭秩序或前來本院院區滋擾紀錄者，得禁止旁聽，不予核發旁聽證。