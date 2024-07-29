蹭日本珍珠熱27噸過期粉圓銷日本 知名冷凍廠被判刑

日本近年掀起珍珠奶茶熱潮，屏東縣九如鄉櫻馫興業股份有限公司，卻涉嫌將過期粉圓出口至日本，獲利至少318萬元，高雄地院審理後，櫻馫興業被科罰金60萬元，犯罪所得318萬元沒收，該公司呂姓負責人，則依食安法判刑8月。該工廠也在搜索後，結束營業並拍賣。

日本近年掀起珍珠奶茶熱潮，櫻馫呂姓負責人看中日本珍珠茶飲市場，2019年起開始代工生產珍珠粉圓半成品，呂男先向上游廠商訂購珍珠粉圓原料，再由工廠加工成珍珠半成品後出售。

原本計畫趕上東京奧運熱潮，結果碰到疫情，奧運不僅延期，還導致櫻馫興業生產的粉圓銷日受阻。

呂男發現工廠部分珍珠粉圓原料已經過期，他為了減少損失，指示員工將1公斤包裝的過期粉圓，拆開後重新改製成500公克包裝，並以包狀日為基準，重新打印賞味期限為2年，再把這批「過期」的粉圓以每公斤113元價格，出售給下游廠商，並由下游出貨至日本。

屏東縣衛生局接獲檢舉，2022年12月會同檢調單位到工廠搜索，當場在廠區發現36公噸過期珍珠粉圓原料，並根據出貨紀錄，發現從2022年5月至11月間，已出貨27公噸過期粉圓至日本，獲利至少318萬餘元。

雄檢當時偵辦時，呂男否認改標，但檢調傳訊呂男公司會計、員工等人作證，多人指證呂男公司本就有在經營粉圓生產，且指示員工將過期的大包裝粉圓拆裝後，以小包裝出口至日本，偵結依違反食安法將呂起訴。

高雄地院審理時，呂男仍否認改標，稱他自行檢驗粉圓，有效日期應為30個月即2年半，且依日本廠商要求，沸水烹煮完後以低溫急速冷凍，事後輸出至日本已全數銷售完畢，都未發生食品安全問題。

但法官認為，即便日本是已包裝後2年作為賞味期限，但呂男仍無法提出實驗鑑定資料佐證，因此該批粉圓應從製造日期起算2年作為有效期，呂卻仍將已過期粉圓改標後出售，出口粉圓「至少」逾有效日期1月至7月以上。