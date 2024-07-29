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鄭文燦子弟兵關說違建！張肇良不滿被羈押提抗告 被法院駁回確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，被羈押於看守所中；然而，鄭文燦子弟兵、桃園市議員張肇良也被控多年前關說龍潭區A0類違建，涉嫌圖利、行使業務上登載不實文書罪嫌，18日被桃園地檢署聲押獲准；張不服提抗告，台灣高等法院今駁回抗告，張羈押禁見確定。

張肇良被控5年前擔任桃園市政府顧問期間，為龍潭區中豐路一處興建中的鐵皮屋違建關說，原被區公所列管A0違建即報即拆，後改列管C類違建，之後地主出租超商營業，但他否認犯行。

檢調本月17日約談張肇良等人，並依涉嫌圖利、行使業務上登載不實文書罪嫌，認為張肇良犯罪嫌疑重大，且有串供、滅證之虞，向法院聲押獲准迄今。

張肇良不服提抗告，高院合議庭認為，桃園地院以張肇良涉犯貪汙治罪條例主管事務圖利、非主管事務圖利、刑法公務員登載不實及行使業務上登載不實文書等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，且有事實足認有滅證、串證之虞，若僅命具保、責付或限制住居等侵害較小的處分，不足以確保追訴程序順利進行，而有羈押禁見的必要，裁定沒有違誤或不當，故駁回抗告確定。

鄭文燦因捲入林口工五擴大計畫弊案被收押的第二天，張肇良便前往桃園監獄，聲稱以8年前曾遭羈押的「同理心」來「寄錢」，未料自己7天後也進看守所。

桃園市議員張肇良。圖／報系資料照片
桃園市議員張肇良。圖／報系資料照片
桃園市議員張肇良。圖／報系資料照片
桃園市議員張肇良。圖／報系資料照片

張肇良 違建

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