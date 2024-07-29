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4男策畫假車禍襲擊嘉市議員 下場曝光、動機依舊未明

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

民進黨嘉義市議員林煒軒1月遭製造假車禍毆打案，郭姓男子涉前年涉找人擦撞騎車外出的林煒軒，造成他手腳輕傷，相隔兩月再次策畫尾隨碰撞林煒軒座車，發生車禍後，林跟助理下車查看，多人持甩棍、辣椒水攻擊；嘉義地院今宣判，主嫌郭姓男子判1年半徒刑，其餘3名共犯判5月至10月不等，可上訴。

對於判決結果，林煒軒表示，尊重司法的判決，不過這也凸顯傷害罪在台灣是輕罪，未來有司法改革的必要性，會跟律師研議是否上訴，也感謝這段期間檢警的認真辦案、社會的關心，會秉持初衷，繼續為鄉親打拼。

法官認為，郭姓男子審理期間，對於犯罪動機供稱因為林煒軒害其議長選舉賭博輸錢，但這犯罪動機顯然不足以使一而再地想傷害人，郭並未完全坦認。

判決指出，郭姓男子因不詳原因，2023年10月26日與江姓男子聯絡，計畫以假車禍方式傷害林煒軒，由郭姓男子提供車輛並告知林煒軒的車牌、會出現地點；同年11月1日林煒軒騎車外出時，江就一路尾隨，並找機會以汽車撞林煒軒騎的機車，造成林左手、左腳都受傷。

此事發生後，郭姓男子仍欲教訓林煒軒，再邀吳姓男子、楊姓男子於2024年1月23日至27日之間，多次南下勘查路線，同年月28日上午，吳姓男子開車載楊姓男子到嘉義市議會會館附近，見林煒軒由李姓助理開車外出，旋即尾隨，到世賢路二段地下道，就駕車撞擊林的車，當林煒軒和李姓助理下車查看，吳、楊兩人分別持甩棍、辣椒水攻擊。

林煒軒當時後頸化學性灼傷、雙下肢挫傷、右手腕擦傷、左掌挫傷；李姓助理臉部化學性灼傷、雙下肢及背部挫傷。

一審審理時，郭姓、江姓、吳姓男子都承認犯行，楊姓男子則否認，法官依相關證詞、監視器影像等、通聯紀錄等事證認定犯行明確。

法官考量，郭姓男子沒完全承認犯罪動機，且警詢、偵查中一度否認犯行，依3個傷害罪判1年6月徒刑，江姓男子則與林煒軒調解且賠償完畢，依傷害罪判5月徒刑得易科罰金，吳姓男子在警詢、偵查時也沒坦承犯行，楊姓男子始終未全面坦承犯行，兩人都依兩個傷害罪判10月徒刑。

民進黨嘉義市議員林煒軒（右二）與李姓助理（左一）1月遭假車禍毆打。本報資料照片
民進黨嘉義市議員林煒軒（右二）與李姓助理（左一）1月遭假車禍毆打。本報資料照片

傷害罪 嘉義 林煒軒

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