調查局官員在捷運上對2名女子強制猥褻 法官判1年4月
調查局調查官邱享坤去年搭捷運涉嫌連續觸摸2名女乘客下體，檢察官依強制猥褻罪起訴邱；邱否認犯行，台北地院審理，採信被害人說法，今依2個強制猥褻罪判邱有期徒刑1年4月。可上訴。
邱享坤是前調查局長張濟平的機要秘書，2022年12月29日早上9時，他搭乘台北捷運板南線於列車駛離江子翠站途中，利用車廂內人潮擁擠觸摸1名女子的下體，直到被害人拿包包遮擋住身體邱才停手。
檢方另指控，列車後來在龍山寺站要開往西門站之間，邱再鎖定另1名女子，同樣伸手觸摸對方的下體，被害人害怕，跑去列車門邊躲避。
先前被邱享坤觸摸的被害人目睹另1女子一樣受害，共同報警處理，2名被害人都指控邱犯案，警方將邱移送法辦。
檢察官偵辦時，邱否認涉案，不過，2名不同的被害人同時指控邱，證詞且一致，檢方採信被害人的說法，偵結依2個強制猥褻罪將邱提起公訴。
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