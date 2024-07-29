快訊

令人困惑的比賽裁決：球迷亂入凸顯巴黎奧運足球賽組織問

越界捕魚？宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船遭日查扣 8名船員被捕

微軟大當機慘痛教訓 業界學到昂貴的兩堂課

調查局官員在捷運上對2名女子強制猥褻 法官判1年4月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

調查局調查官邱享坤去年搭捷運涉嫌連續觸摸2名女乘客下體，檢察官依強制猥褻罪起訴邱；邱否認犯行，台北地院審理，採信被害人說法，今依2個強制猥褻罪判邱有期徒刑1年4月。可上訴。

邱享坤是前調查局長張濟平的機要秘書，2022年12月29日早上9時，他搭乘台北捷運板南線於列車駛離江子翠站途中，利用車廂內人潮擁擠觸摸1名女子的下體，直到被害人拿包包遮擋住身體邱才停手。

檢方另指控，列車後來在龍山寺站要開往西門站之間，邱再鎖定另1名女子，同樣伸手觸摸對方的下體，被害人害怕，跑去列車門邊躲避。

先前被邱享坤觸摸的被害人目睹另1女子一樣受害，共同報警處理，2名被害人都指控邱犯案，警方將邱移送法辦。

檢察官偵辦時，邱否認涉案，不過，2名不同的被害人同時指控邱，證詞且一致，檢方採信被害人的說法，偵結依2個強制猥褻罪將邱提起公訴。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

捷運 猥褻

延伸閱讀

驚！巴黎奧運開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳

「想見你」女星搭捷運讓座 下秒成加害者尬喊：闖禍了

台中停班停課 捷運調整15分鐘一班、公車視風力調整

凱米暴風圈逼近！ 新北捷運公布停駛SOP、班距調整

相關新聞

蹭日本珍珠熱27噸過期粉圓銷日本 知名冷凍廠被判刑

日本近年掀起珍珠奶茶熱潮，屏東縣九如鄉櫻馫興業股份有限公司，卻涉嫌將過期粉圓出口至日本，獲利至少318萬元，高雄地院審理...

遷籍長期工作地非幽靈人口！ 華航工會3人釋憲成功無罪確定

華航企業工會理事長劉惠宗與2名會員6年前遷戶口，支持工會秘書長朱梅雪參選桃園市長，3人被依刑法妨害投票正確罪判3月得易科...

捐LED燈柱給社區求支持 屏東前鄉代涉賄選被判刑

屏東縣南州鄉民代表林立，本屆大選為爭取連任，被控幫社區裝設10支LED燈柱，爭取該社區選民支持，林立事後並未當選，但被檢...

外甥女離婚阿姨背後捅刀 跑去找前婆婆亂爆料她討客兄

高雄在賣魚丸的陳姓婦人，和王姓外甥女曾起衝突，陳婦不滿跑去找王女的前婆婆訴苦，結果當眾脫口「你媳婦還沒離婚時，就在外面討...

鄭文燦子弟兵關說違建！張肇良不滿被羈押提抗告 被法院駁回確定

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，被羈押於看守所中；然而，鄭文燦子弟兵、桃園市議員張肇良也被控多年前關說龍潭區...

4男策畫假車禍襲擊嘉市議員 下場曝光、動機依舊未明

民進黨嘉義市議員林煒軒1月遭製造假車禍毆打案，郭姓男子涉前年涉找人擦撞騎車外出的林煒軒，造成他手腳輕傷，相隔兩月再次策畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。