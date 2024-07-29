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捐LED燈柱給社區求支持 屏東前鄉代涉賄選被判刑
屏東縣南州鄉民代表林立，本屆大選為爭取連任，被控幫社區裝設10支LED燈柱，爭取該社區選民支持，林立事後並未當選，但被檢方依違反選罷法等罪嫌起訴，高雄高分院今考量林無前科，依行求財物及不正利益罪，處有期徒刑1年2月，緩刑4年。
判決指出，2022年8月1日，林立請林姓選民幫忙，先由林男出資採購鐵板等材料，再裁切、組裝成10支燈柱，林立則提供使用過的LED燈具、接地棒及電線，供林姓選民將燈具安裝再南州鄉某處社區外的圍牆。
等燈具完成安裝後，林姓選民再於社區群組發文，稱該燈具是由林立捐助設立，希望選民在大選中給予林立支持。
不過因社區當時並無管理委員會，林立幫社區裝設燈具未經住戶全體同意或受領，檢方獲報後，僅認為林立犯行處於行求階段，偵結依違反選罷法對選舉區內團體假借捐助名義，行求財物及不正利益罪嫌起訴。
事後林立未能成功當選，高雄高分院審理後，合議庭認為林立雖推託是林姓選民要捐助給社區，但實質上仍應與林立競選連任有關，已妨害選舉進行。
合議庭考量林立無前科，擔任鄉代期間，經常關注社區公共事務，並於鄉代會提出質詢，林姓選民也常常義務協助清洗社區水塔等工作，各將兩人判1年2月徒刑，另宣告緩刑4年，緩刑期間支付公庫30萬元，可上訴。
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