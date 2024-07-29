臉書批蔡英文用人政策「政治黑金化」 蘇煥智誹謗判無罪
前台南縣長蘇煥智前年參選台北市長，在臉書批評前國策顧問黃承國父親過世時，有高階警官去靈堂拈香、折紙蓮花，被依加重誹謗罪起訴。蘇辯無犯意，只是在評論前總統蔡英文用人政策，台北地院今判蘇無罪，可上訴。
蘇煥智也是台灣維新黨召集人，他2022年10月陸續在臉書發文，指黃承國的父親過世後，有民進黨立委去祭拜拈香，發現有一堆警察局長竟然都到「木柵國仔」家折紙蓮花。
蘇在臉書稱，很顯然這些高階警官的升遷如果不是透過「木柵國仔」管道，豈會如此順服呢？問題是誰賦予「阿國」這麼大參贊國家高階警官升遷的權限呢？難道不是蔡英文的默許嗎？蘇表示，政治黑金化、貪腐化，治安的敗壞，法治的崩解，難道不是蔡英文總統刻意縱容造成的嗎？
黃承國認為蘇煥智誹謗，向檢方提告，檢察官認為，蘇的言論損及黃的名聲，將蘇起訴。
蘇煥智表示，跟他講這件事的是民進黨立委，不會造謠，黃是國策顧問、民進黨中常委，代表「英系」，「英系」人馬還有洪耀福、陳明文，這些人在蔡英文任內權力很大，發表文章時內政部長是徐國勇，黃與徐是「麻吉」，才加以評論。
蘇說，有警官去靈堂拈香、聊天，順手幫忙摺紙蓮花，符合一般經驗法則，檢察官認為評論文影響了黃承國的名聲，但事實上黃的名聲並無損失，反而讓人覺得黃有真正的影響力。
蘇煥智說，黃是「二清」掃黑對象、文山會會長，他是在批判蔡英文的用人政策，只有蔡會讓「一清」、「二清」的人去擔任國策顧問，他真正要講的是台灣政治的黑金化。
蘇說，寫臉書時台灣發生「柬埔寨人球案」、「88會館洗錢案」，徐國勇從2018年7月擔任內政部長到2022年12月，其間發生徐國勇認為高階警官的升遷是徐的權力的事件，所以寫臉書批評蔡政府的用人政策。
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