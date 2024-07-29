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不滿樓上製造噪音 追鄰敲頭11次 殺人未遂判5年半
六十四歲廖姓男子認為樓上六十六歲鄰居許姓男子長期製造噪音，涉持扳手追打許男猛毆頭部十一次，許男受傷奔跑約三五○公尺躲進早餐店，廖男還追至早餐店再度多次攻擊許男頭部。士林地方法院依殺人未遂罪判廖男五年六月徒刑。
判決指出，今年一月十六日上午七時許，廖男不滿樓上鄰居許男持續製造噪音，趁許男從住處出門上班，持扳手朝許男頭部猛力毆打十一次，許男驚嚇拔腿狂奔，衝出公寓，許的太太見狀幫忙脫困。
許男狂跑約三五○公尺，躲到附近一家早餐店，沒想到廖男竟追到早餐店，持扳手再度多次攻擊猛敲許男頭部，導致許男頭破血流，幸好及時就醫保住性命。
廖男供稱沒有殺人故意，表示要殺人應拿菜刀，他拿圓滑扳手，怎麼打也不會腦震盪，所犯罪名應是傷害罪；他從二○二二年過年時，覺得主臥室上面每天都有敲的聲音，按電鈴、找管委會但求助無門，曾吃藥、搬出去，返家後仍有敲打聲，讓他無法忍受。
許男則說，雙方當鄰居超過卅年，家中成員簡單，僅三人居住，沒有製造噪音，曾請廖男到家中看跑步機，老舊公寓聲音不一定是二樓導致。
合議庭認為，廖男持扳手敲打許男頭部十一次，還追至早餐店繼續敲打，手段顯非一時氣憤，行為時具殺人故意，且知悉中途鞋子掉落需回頭撿拾，可排除精神鑑定必要，依殺人未遂罪判處五年六月徒刑。可上訴。
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