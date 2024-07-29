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金門旅客丟椅砸地勤 立榮提告

聯合報／ 記者胡瑞玲李成蔭蔡家蓁／連線報導

凱米颱風導致航班大亂，日前一名旅客等不到行李飆罵，華航地勤下跪道歉；前晚在金門，又有一名楊姓男子疑不滿等候太久，竟拿塑膠椅砸向候補櫃檯，造成立榮航空地勤人員受傷，立榮航空已對楊男提告，學者指出，颱風過後輸運本身充滿不確定性，近年推動「機場協作決策」，可讓機場不同作業交換最新資訊，但須投入硬軟體設施及大數據。

前晚近九時，在金門尚義機場聯合候補櫃檯前，立榮航空地勤人員喊完最後一班的飛機候補名單，楊男突然情緒失控，將塑膠椅砸向櫃檯，造成立榮航空地勤人員手部挫傷。保全馬上抓住楊男送交航警所。警方透露，楊男約為七十歲左右退休人士，已做筆錄並函送法辦。昨疏運狀況已緩解，到傍晚約剩一百人在排候補。

立榮航空強調，絕不容許任何危害員工及作業安全行為，該名旅客暴力行為，將依法處理。

朝陽科大飛航系主任盧衍良說，颱風天後期的輸運本身充滿不確定性，因是集體大量的航機時刻都發生異常，一旦在某一個時間點發生延遲，各單位間的資訊傳遞與確認，往往因資訊量太大而無法全面理解問題所在，因此，第一線人員並非不想如實陳述，而是其本身所知有限。

盧衍良表示，近年國際民航組織積極推動空中航行計畫，其中有一項議題為「機場協作決策」，盼讓機場不同作業單位間，透過資訊平台交換最新動態資訊，減少類似爭議，但需匯總大量數據，軟硬體都要投入。

地勤 機場 立榮航空

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