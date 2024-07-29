涉A資收物 新北板橋金華里里長貪汙起訴

資源回收示意圖。圖／Ingimage 新北市板橋區金華里里長洪宗信，二○一五年配合新北市環保局「黃金資收站」政策，在里活動中心設資源回收站，被控自二○一九年起，將有價值的資源回收物占為己有，再與郭姓妻子拿到民間資源回收變賣，中飽私囊約五萬元。新北地檢署依涉犯貪汙侵占職務上持有非公用財物罪將二人起訴。

六十二歲洪宗信連任三屆里長，服務口碑不錯，他昨受訪喊冤，強調是反對派想誣陷他，覺得無奈、氣餒，會繼續做好里民服務，並在法院審理時爭取清白。多位議員也肯定洪「勤快認真」，對他被依貪汙起訴感到訝異。

檢方指出，依新北市黃金資收站申請暨作業須知規定，黃金資收站在定期收取里民資源回收物後，須將回收物秤重並登載重量，由擔任資收站志工的鄰長或里民協助整理分類，交給市府清潔隊統一清運及變賣，變賣金額中百分之七十為資源回收金，撥入該里黃金資收站郵局專戶，做為鄰里基層工作、社會照顧、資收運作及社區營造等用途。

檢方指控，洪男夫婦自二○一九年起，每周四在里活動中心收受里民資源回收物，利用清潔隊員收受時不會再秤重或民眾懶得具名秤重漏洞，將回收價格較高的鐵、鋁罐及家電類等資源回收物侵占入己，藏放里活動中心內，未如實繳給清潔隊。

待收集到一定數量，二人再開車載至板橋區長江路某民間資源回收業者變賣，每次約五百到一千元，均由郭女收作家用，截至去年三月不法所得約五萬元。後來有里民發現，向檢調檢舉查出上情。

新北市環保局表示，黃金資收站二○一一年八月起推動，以里長為代表人，至今年六月止共計三四七個里，透過黃金資收站鼓勵民眾垃圾分類，提高資源回收量。

環保局說，金華里黃金資收站目前先暫停，里長五月一日已通知清潔隊暫停前往載運資收物，後續若有申請撤站或配合司法調查，會全力協助。