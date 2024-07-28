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急著要充電！男強行拉掉他人充電槍還罵髒話 警方將約談法辦

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

國道3號北向清水服務區前天下午5時32分發生一起電動車充電糾紛。廖姓男子因要求吳姓女子移開充電槍，讓他先充。吳女不願意，他即涉嫌強行打開吳女的車門、對吳女罵髒話，還拉掉吳女的充電器。警方今表示，將通知廖到案，並依妨礙自由、毀損等罪嫌函送偵辦。

據了解，廖男的行為全都被吳女的電動車錄下，畫面中他撐著傘，不知為何原因要求吳女立即得移開充電槍換他充電，吳女要他不要太過份，廖則怒說：「你給我移走，我現在要充，妳聽不聽得懂」因吳女不肯，廖因此口出髒話，還說：「妳可以移啊！」他見吳女沒有動作，隨即自行走向充電樁把吳女的充電槍拉掉。

警方據報，大甲分隊人員立即趕往處理，但員警到場後，廖男已不在現場。吳女聲稱，因為廖男要求先行充電未果，強行拉掉她的充電槍並口出穢言，全案將在通知廖男到案說明後依妨礙自由、毀損等罪函送偵辦。

廖姓男子強行拉掉吳女的充電器。圖／取自社會事新聞影音
廖姓男子強行拉掉吳女的充電器。圖／取自社會事新聞影音

充電槍 國道 電動

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