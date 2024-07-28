總統大選期間開候選人「讓票盤」 組頭和賭客4人下場曝光

第16任總統大選選舉期間，邵姓男子開出選舉賭盤，邵友人陳姓男子得知賭盤賠率，將賭盤訊息轉傳到某LINE群組，許姓男子向王姓男子表明要簽賭1萬元。王男並帶許男去見陳男並聯絡邵男說要下注1萬元，4人被查獲法辦。台南地院依正副總統選罷法中意圖營利聚眾賭博罪，判邵、陳各3月徒刑、褫奪公權1年；王與許則被依正副總統選罷法中參與賭博罪各判拘役30天，得易科罰金，案可上訴。

檢警查出，今年正副總統大選投票是在1月13日舉行，民進黨推出賴清德與蕭美琴搭檔；國民黨為侯友宜搭配趙少康，邵男認為以賴、侯兩人開選舉賭盤有利可圖，在網路開出大選賭盤，1注是1萬元賭金，如賴清德讓侯友宜150萬票起，可贏1500元；如賴讓侯200萬票起，可贏9200元；侯未讓賴選票，則可拿9200元。

邵男的友人陳姓男子得知此賭盤賠率，也想賺錢，在2023年10月把這賭盤資訊轉傳到「天尊539」line群組，都在此群組內的王姓、許姓兩男子獲悉賭盤訊息，同年12月23日約中午12點，許男以LINE與王男聯絡說想要下注1萬元。

許、王兩男子約同日下午到台南市南區1處建築工地見面，王男就帶許男到建築工地的12樓與陳姓男子見面，陳男得知許男有簽注的來意，隨即打電話給邵男，邵男答應接受許男簽注1萬元，並約定等投票結果出爐再結算，依輸贏收付簽賭金。

大選投票前，檢調警人員查出此總統大選賭盤簽賭情事，於1月3日拘提邵等人到案，法官審酌4人明知刑法賭博罪章，是以賭博憑偶然事實，互爭勝負，以決定財物得喪，足以啟僥倖之心，使人沉迷忘返，有礙健全社會生活及治安秩序之處，且以總統選舉結果為標的聚眾賭博、賭博財物，敗壞選舉純正風氣，但念及4人犯後大致坦承犯行，賭博規模非大等一切情狀量處其刑。