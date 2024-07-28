遭指國民黨附隨組織 救國團興訟8月1日宣判

黨產會民國107年間認定救國團為國民黨附隨組織，並凍結其資產新台幣56.1億元。救國團不服興訟，台北高等行政法院日前辯論終結，定於8月1日宣判。

行政院不當黨產處理委員會107年間決議認定社團法人中國青年救國團（救國團）為社團法人中國國民黨（國民黨）附隨組織，資產56.1億元，全面遭凍結，禁止處分，若有資金動用或財產處分需要，可依黨產會許可要件辦法申請動用。

黨產會調查，救國團從民國41年成立後，資產累積已達56.1億元，包括現金等流動資產9.7億元、基金及投資21.7億元、固定資產24.1億元及其他資產0.6億元。

黨產會表示，已故國民黨總裁蔣中正當年在中常會，聽取時任救國團主任蔣經國所做工作報告後裁示，救國團是黨內重要青運機構，工作策劃與執行均應先行呈報黨中央，接受黨的領導，印證救國團與國民黨的關係。

對此，救國團表示，自78年迄今，救國團人事、財務、業務均獨立自主，並屬受政府機關監督的公益社團法人，例如88年國民黨主席欲邀請賴國洲擔任救國團主任，惟依章程規定辦理後未獲通過，可見救國團人事獨立，不是國民黨可任意指派或安插。

救國團指出，105年間主管機關內政部應立法院要求，向立法院內政委員會提供光碟報告，報告明載，依據行政院、國防部提供原始成立檔案資料等，可認定救國團成立時即隸屬國防部管轄，58年解除隸屬關係後，由教育部擔任召集人，所以非屬國民黨附屬單位或附隨組織。

救國團不服黨產會原處分，提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理；案件歷經5年餘審理，日前辯論終結，定於8月1日宣判。

此外，黨產會於本件附隨組織原處分後，辦理二次不當取得財產聽證程序，在111年間做出處分書，認定救國團現有財產如墾丁青年活動中心等共61筆土地、建物及現金13億9449萬7912元為不當取得之財產，應轉為國有，另有部分土地等因已移轉他人而無法返還，追徵2億4057萬3554元。

救國團不服，另提起行政訴訟；法院審酌原處分認定不當取得財產的前提事實為「救國團是否為國民黨附隨組織」是否存在，已裁定在附隨組織訴訟判決確定前，停止審理。