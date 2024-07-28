不滿樓上鄰居傳噪音板手猛敲頭11次 殺人未遂判刑5年6月

64歲廖姓男子，懷疑樓上66歲鄰居許姓男子，持續性製造噪音，今年1月間，涉持板手追打許男猛毆頭部11次，許男頭破血流，奔跑約350公尺躲進早餐店，廖男竟追趕至早餐店再度多次攻擊頭部。士林地方法院審結，依殺人未遂罪判處廖男5年6月徒刑。

判決指出，今年1月16日上午7時許，廖男不滿樓上鄰居許男，持續製造噪音，影響他的生活作息，惱怒持板手，趁許男從公寓2樓住處出門上班，朝許男頭部猛力毆打11次，許男驚嚇拔腿狂奔，衝出公寓，許的太太見狀幫忙脫困。

許男狂跑約350公尺，躲藏到麗山街一家早餐店，沒想到，廖男竟追到早餐店，涉持板手再度多次攻擊猛敲許男頭部，導致許男頭破血流，頭部有5處撕裂傷、右臉挫傷腫脹，幸好及時就醫保住性命。

廖男供稱，有持板手打人，但沒有殺人故意，要殺應該要拿菜刀，他是拿圓滑板手，怎麼打也不會腦震盪，所犯罪名應是傷害罪；他從2022年過年時，覺得主臥室上面每天都有敲的聲音，按電鈴、找管委會但求助無門，曾吃藥、搬出去，但返家後仍然有敲打聲，讓他無法忍受。

許男則稱，雙方當鄰居超過30年，他家中成員很簡單僅3人居住，沒有製造噪音，曾請廖男到家中看跑步機，老舊公寓的聲音不一定是2樓導致。