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受刑人下工場偷吃「煎蛋」 他不滿監獄處分打國賠贏了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

李姓男子因毒品案在高雄監獄服刑，2021年5月間，李男下工場作業時，在工場偷吃家人準備的「煎蛋」，監獄管理員發現後，隔天對李男施行區隔處分，李男不服，主張監獄程序違法，提國賠索賠8000元，法院審理後，法官認為區隔處分沒必要，判獄方要賠償8000元。

依據監獄行刑法規定，監獄若為調查受刑人違規事項，得對受刑人施以必要區隔，但期間不得逾20日；區隔也形同將受刑人隔離單獨調查。

2021年5月18日早上8時許，李男在高雄監獄第七工場內偷吃家人送進監獄的「煎蛋」，許姓監獄管理員發現後，馬上制止李男，並要求他戴好口罩，但李男不甩，獄方認為李不服管教，隔天就對李男訪談，並從同月21日起至隔月2日實施區隔。

李男遭隔離調查後不服，主張區隔是為了釐清事實、避免串證才設立，但他偷吃蛋的行為，監獄早在19日就完成調查，後續根本沒有釐清違規事實的必要，監獄卻仍對他實施10天的區隔，害他損失411元勞作金，他不滿監獄違規處分，包含勞作金、精神慰撫金等，向監獄求償8000元。

高監挨告後反駁，稱他們是為了查明李男偷吃蛋情況，且避免串證，才對李實施區隔，且經調查後，李確實有違規行為，對李實行區隔，是為了完成公文往返、人員配置的行政程序，並未違反相關規定。

高雄地院鳳山簡易庭審理時，法官則認為，高監雖於偷吃蛋後兩天就完成調查，但在典獄長核准處分前，在完成調查程序並製作處罰書之前，區隔處分仍有必要，只是李的處罰5月31日就經典獄長核准，後續2天的區隔處分確實沒有必要。

法官認定，李男雖然服刑時自由權受到限制，但監獄管理及懲罰，仍需依法適當，若有違法對他自由權就是進一步侵害，因此判獄方要賠償李男8000元。可上訴。

高雄監獄外觀。本報資料照片
高雄監獄外觀。本報資料照片

受刑人 監獄 隔離

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